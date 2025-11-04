鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛基特集團(RKT-US)EPS預估下修至0.23元，預估目標價為19.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對洛基特集團(RKT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.25元下修至0.23元，其中最高估值0.36元，最低估值0.08元，預估目標價為19.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.36(0.36)1.111.3
最低值0.08(0.1)0.610.95
平均值0.22(0.23)0.791.11
中位數0.23(0.25)0.761.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值67.83億118.98億132.79億
最低值61.15億99.52億115.59億
平均值63.98億109.46億124.52億
中位數63.08億108.05億124.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.762.320.28-0.150.21
營業收入151.50億100.01億38.49億36.15億46.65億

詳細資訊請看美股內頁：
洛基特集團(RKT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

