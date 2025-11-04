鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛基特集團(RKT-US)EPS預估下修至0.23元，預估目標價為19.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對洛基特集團(RKT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.25元下修至0.23元，其中最高估值0.36元，最低估值0.08元，預估目標價為19.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.36(0.36)
|1.11
|1.3
|最低值
|0.08(0.1)
|0.61
|0.95
|平均值
|0.22(0.23)
|0.79
|1.11
|中位數
|0.23(0.25)
|0.76
|1.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|67.83億
|118.98億
|132.79億
|最低值
|61.15億
|99.52億
|115.59億
|平均值
|63.98億
|109.46億
|124.52億
|中位數
|63.08億
|108.05億
|124.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.76
|2.32
|0.28
|-0.15
|0.21
|營業收入
|151.50億
|100.01億
|38.49億
|36.15億
|46.65億
詳細資訊請看美股內頁：
洛基特集團(RKT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
