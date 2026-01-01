鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團CFG-US的目標價調升至65元，幅度約3.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對公民金融集團(CFG-US)提出目標價估值：中位數由63元上修至65元，調升幅度3.17%。其中最高估值77元，最低估值58元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予公民金融集團評價：積極樂觀21位、保持中立2位、保守悲觀0位。
公民金融集團今(7日)收盤價為61.18元。近5日股價上漲3.17%，標普指數下跌0.05%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
延伸閱讀
