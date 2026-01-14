search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際(HON-US)EPS預估上修至10.55元，預估目標價為236.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對漢威聯合國際(HON-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.29元上修至10.55元，其中最高估值10.7元，最低估值9.63元，預估目標價為236.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.7(10.7)10.7911.9513.16
最低值9.63(9.63)9.7310.611.91
平均值10.27(10.25)10.4411.4212.64
中位數10.55(10.29)10.511.4512.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值409.91億403.01億428.11億447.53億
最低值371.25億391.57億406.27億444.69億
平均值398.87億396.71億418.14億446.53億
中位數407.65億396.78億419.17億447.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS7.917.278.478.71
營業收入343.87億354.53億366.47億384.96億

詳細資訊請看美股內頁：
漢威聯合國際(HON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHON

