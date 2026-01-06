鉅亨網編輯林羿君 2026-01-06 17:00

全球最大對沖基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）5 日在社交平台 X 上發文警告稱，推動華爾街科技股上漲的人工智能熱潮，現在正處於泡沫早期階段。

華爾街主要指數於 2025 年均有得兩位數漲幅，寫下連續第三年成長的紀錄，此一連漲態勢為 2019 至 2021 年以來首見。由於投資人對 AI 相關類股的強勁需求，推升美股基準指數屢創新高。

‌



達里歐指出，美股在 2025 年的表現顯著落後於非美股資產及黃金。黃金價格去年飆漲超過 60%；同時，新興市場表現亮眼，英國富時 100 指數（FTSE 100）的成長幅度亦領先全球主要市場。

然而，全球股市在秋季陷入震盪，主因是市場對 AI 泡泡破裂的擔憂日益加劇，不僅衝擊投資信心，更增加了崩盤的風險。

與此同時，中東地緣政治局勢持續緊張，加上美國聯準會（Fed）未來利率走勢的不確定性，進一步加劇了投資人的不安情緒。

達里歐表示：「當然，關於聯準會未來的政策以及生產力成長，目前仍存在巨大疑問。」

他進一步指出：「目前看來，新上任的聯準會主席與聯邦公開市場委員會（FOMC）極有可能傾向調降名目利率與實質利率，這將有利於資產價格，但同時也可能吹大泡沫。」

分析師認為，隨著市場對 AI 泡沫的擔憂日益升溫，投資人紛紛將目光投向高估值科技股以外的領域，全球投資者今年將積極在金融市場中尋找被低估的投資機會。