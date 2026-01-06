鉅亨網編輯林羿君 2026-01-06 14:00

華特迪士尼 (DIS-US) 公司表示，《動物方城市 2》 若以當地貨幣計算，已超越 2019 年的《復仇者聯盟：終局之戰》，成為中國影史上票房最高的好萊塢電影。

《動物方城市2》成中國最賣座好萊塢電影 紅到變成社會現象。(圖取自迪士尼網站)

根據迪士尼週一發布的聲明，這部動畫續集在中國的累計票房已達到約 42.5 億人民幣（折合約 6.1 億美元）。該片於 11 月 26 日在全球第二大電影市場——中國正式上映。

這部電影的亮眼表現已演變成一場廣泛的文化現象。影迷們攜帶各式相關周邊商品（從絨毛玩具到手提包）湧入戲院，部分放映場次甚至歡迎觀眾帶寵物進場。在 2026 年的第一個週末，《動物方城市 2》重新奪回中國票房冠軍寶座，擠下了於 12 月 19 日上映的《阿凡達：火與灰》。

儘管其他電影在吸引觀眾方面面臨挑戰，但在《動物方城市 2》以及在地強片《哪吒之魔童鬧海》（Ne Zha 2）等動畫大作的帶動下，中國 2025 年的總票房收入成長了 20%，達到 518 億人民幣。

根據貓眼（Maoyan）的研究報告顯示，去年動畫電影貢獻了將近一半的票房收入，共計 57 部作品合力斬獲超過 250 億人民幣。報告指出，雖然粉絲的重複觀影行為帶動了《哪吒之魔童鬧海》與《動物方城市 2》的銷售成長，但票房低於 10 億人民幣的本土電影數量卻大幅減少。