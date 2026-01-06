search icon



鉅亨速報

營收速報 - 尖點(8021)12月營收4.66億元年增率高達44.29％

鉅亨網新聞中心

尖點(8021-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣4.66億元，年增率44.29%，月增率6.5%。

今年1-12月累計營收為44.10億元，累計年增率24.54%。

最新價為183.5元，近5日股價下跌-2.16%，相關其他電子上漲2.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7411 張
  • 外資買賣超：+5514 張
  • 投信買賣超：+1757 張
  • 自營商買賣超：+140 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 4.66億 44% 7%
25/11 4.38億 39% 0%
25/10 4.38億 39% 5%
25/9 4.18億 30% 7%
25/8 3.90億 22% 8%
25/7 3.61億 13% 1%

尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。

