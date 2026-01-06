營收速報 - 尖點(8021)12月營收4.66億元年增率高達44.29％
今年1-12月累計營收為44.10億元，累計年增率24.54%。
最新價為183.5元，近5日股價下跌-2.16%，相關其他電子上漲2.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7411 張
- 外資買賣超：+5514 張
- 投信買賣超：+1757 張
- 自營商買賣超：+140 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|4.66億
|44%
|7%
|25/11
|4.38億
|39%
|0%
|25/10
|4.38億
|39%
|5%
|25/9
|4.18億
|30%
|7%
|25/8
|3.90億
|22%
|8%
|25/7
|3.61億
|13%
|1%
尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
