search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 能率亞洲(7777)12月營收7,606萬元年增率高達382.4％

鉅亨網新聞中心

能率亞洲(7777-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣7,606萬元，年增率382.4%，月增率48.46%。

今年1-12月累計營收為1.29億元，累計年增率6.79%。

最新價為26.1元，近5日股價下跌-13.4%，相關其他類指數下跌-2.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-135 張
  • 外資買賣超：-131 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 7,606萬 382% 48%
25/11 5,123萬 64% -159%
25/10 -8,671萬 -864% 1997%
25/9 -414萬 -145% -107%
25/8 5,918萬 -26% -415%
25/7 -1,876萬 52% -114%

能率亞洲(7777-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為創業投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收能率亞洲

相關行情

台股首頁我要存股
能率亞洲25.85+2.58%
美元/台幣31.461-0.24%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty