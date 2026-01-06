營收速報 - 能率亞洲(7777)12月營收7,606萬元年增率高達382.4％
今年1-12月累計營收為1.29億元，累計年增率6.79%。
最新價為26.1元，近5日股價下跌-13.4%，相關其他類指數下跌-2.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-135 張
- 外資買賣超：-131 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|7,606萬
|382%
|48%
|25/11
|5,123萬
|64%
|-159%
|25/10
|-8,671萬
|-864%
|1997%
|25/9
|-414萬
|-145%
|-107%
|25/8
|5,918萬
|-26%
|-415%
|25/7
|-1,876萬
|52%
|-114%
能率亞洲(7777-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為創業投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
