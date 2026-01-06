search icon



營收速報 - 聯嘉投控(3717)12月營收4.34億元年增率高達999999.99％

鉅亨網新聞中心

聯嘉投控(3717-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣4.34億元，年增率999999.99%，月增率-16.16%。

今年1-12月累計營收為24.93億元，累計年增率999999.99%。

最新價為16.6元，近5日股價下跌-5.54%，相關汽車工業下跌-1.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-683 張
  • 外資買賣超：-687 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近4個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 4.34億 0% -16%
25/11 5.17億 0% -8%
25/10 5.65億 0% 9%
25/9 5.18億 0% 13%

聯嘉投控(3717-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收聯嘉投控

