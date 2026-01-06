營收速報 - 聯嘉投控(3717)12月營收4.34億元年增率高達999999.99％
鉅亨網新聞中心
聯嘉投控(3717-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣4.34億元，年增率999999.99%，月增率-16.16%。
今年1-12月累計營收為24.93億元，累計年增率999999.99%。
最新價為16.6元，近5日股價下跌-5.54%，相關汽車工業下跌-1.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-683 張
- 外資買賣超：-687 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近4個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|4.34億
|0%
|-16%
|25/11
|5.17億
|0%
|-8%
|25/10
|5.65億
|0%
|9%
|25/9
|5.18億
|0%
|13%
聯嘉投控(3717-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
