鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-06 14:07

熱塑性聚氨酯 (TPU) 廠八貫 (1303-TW) 受惠於戶外、航太救生產品客戶啟動拉貨，挹注去 (2025) 年 12 月營收為 3.55 億元、月增 61.59％、年增 27.6％，年月雙增呈現雙位數成長，創歷史單月新高，全年度營收達 28.62 億元、年增 13.96%，也創下公司新高。

八貫表示，12 月主要成長動能為戶外產品客戶因應年底採購季節之消費市場需求，大幅提升訂單拉貨，也帶動戶外 12 月業績月增 62.4％、年增 22.7％；航太救生客戶部分則擴大採用八貫布料，推升產品出貨上揚，也讓航太救生 12 月業績繳出月增 123.6％、年增 28.7％的亮麗表現。

法人表示，八貫受惠戶外與航太救生 12 月業績年月雙升雙位數成長助益，加上醫療業績穩健成長、軍工標案訂單挹注，四大產品線齊威助八貫 12 月營收創單月歷史新高。

八貫也為因應客戶出貨要求，目前停辦尾牙全力維持生產節奏，目前在手訂單能見度及產能稼動率已排至 4 月。法人估今 (2026) 年首季營收將延續去年第四季營收高檔表現。