2025-09-08

TPU(熱塑性聚氨酯)廠八貫 (1342-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收為 1.88 億元、月減 1.14%、年減 10.39%，累計 1-8 月營收達 18.65 億元、年增為 14.09％。八貫表示，8 月營收與 7 月持平，主要受去年戶外新品投入後出貨放量，與今年相比基期較高，致月減近 1 成，下半年在擴大議價後，獲利可望優於上半年。

八貫8月營收年減10.39%，醫療產品前8月年增達58.97％。(圖:八貫公司提供)

八貫表示，受益於醫療之剛性需求不墜，醫療產品在今年 1-8 月業績年增為雙位數，且戶外產品 8 月業績月增 11.57％挹注，推升戶外與醫療 2 大產品線合計占八貫營收比重達 8 成，讓八貫 8 月營收維持與 7 月持平。

八貫指出，4 大展品線部分，醫療累計前 8 月業績年增達 58.97％最為強勁；其次是軍工與戶外產品，前 8 月業績較去年同期分別成長 14.45％、9.57％，軍工主要包括用於防彈背心、戰術背心、軟殼及硬殼防護背心的半成品布料與布料組件，八貫目前正配合歐洲軍工客戶亞洲合作夥伴計劃之評估，有機會擴大軍工產品的應用領域並爭取更多的銷售，以提升軍工產業市占率。

航太救生產品部分，八貫表示，疫後全球 2 大飛機製造商，市占率已近 8 成，加上高技術門檻使供應鏈的穩定性極高，惟因疫後零組件供應鏈重組致新機交機遞延，然訂單需求仍是持續穩健增長，使公司逃生滑梯產品的預期訂單已至 2026 年底，4 大產品線於年底前的年度業績皆正向發展。