營收速報 - 虹光(2380)12月營收3.09億元年增率高達67.31％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為29.29億元，累計年增率14.98%。
最新價為4.58元，近5日股價下跌-6.33%，相關電腦週邊上漲2.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|3.09億
|67%
|11%
|25/11
|2.78億
|33%
|14%
|25/10
|2.44億
|-4%
|-21%
|25/9
|3.10億
|70%
|41%
|25/8
|2.20億
|38%
|-3%
|25/7
|2.26億
|58%
|-7%
虹光(2380-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為數位辦公設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
