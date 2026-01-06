search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 虹光(2380)12月營收3.09億元年增率高達67.31％

鉅亨網新聞中心

虹光(2380-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣3.09億元，年增率67.31%，月增率11.01%。

今年1-12月累計營收為29.29億元，累計年增率14.98%。

最新價為4.58元，近5日股價下跌-6.33%，相關電腦週邊上漲2.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4 張
  • 外資買賣超：+4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 3.09億 67% 11%
25/11 2.78億 33% 14%
25/10 2.44億 -4% -21%
25/9 3.10億 70% 41%
25/8 2.20億 38% -3%
25/7 2.26億 58% -7%

虹光(2380-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為數位辦公設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收虹光

相關行情

台股首頁我要存股
虹光4.58-0.22%
美元/台幣31.516-0.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty