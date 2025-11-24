韓股狂飆61%暗藏AI泡沫與槓桿風險？專家警告：5000點恐先回檔
鉅亨網新聞中心
韓國 KOSPI 綜合股價指數在 2025 年可望創下 25 年來最大年度漲幅，今年累計暴漲高達 61%，成功突破 4000 點大關，表現領先全球主要市場。這場「史詩般」的漲勢，由總統的政治承諾、全球人工智慧（AI）浪潮，以及國內積極推動的公司治理改革共同推動。
這波強勁行情始於韓國總統李在明在競選期間提出的「KOSPI 指數 5000 點」目標。這項罕見的政治承諾，為市場注入強心針，並與全球對 AI 晶片的需求爆發期完美疊加。
受惠於 AI 晶片需求的激增，韓國兩大科技巨頭三星電子和 SK 海力士的股價飆升，成為帶動大盤上漲的主力。事實上，KOSPI 指數近半數的漲幅來自這兩隻權重股。
國際主要金融機構也紛紛看好韓股前景。摩根大通將 5,000 點作為其基準預期目標；花旗集團：預測 KOSPI 指數在 2026 年底有望達到 5,500 點。
聯邦赫爾姆斯投資組合經理 Jonathan Pines 指出：「韓國股票在全球範圍內仍然便宜，如果韓國估值折價消除，市場可能會翻倍甚至兩番。」
企業治理改革 消除「韓國折價」的關鍵
長期以來，由於企業治理薄弱，韓國股市一直存在「韓國折價」（Korea Discount）的估值下調現象。然而，政府正透過立法和政策推動，致力於解決這一問題。
隨著《商業法》修正案的通過，投資人將焦點轉向其他改革措施，包括降低股利稅率的法案，以及一項關於強制註銷庫存股的單獨投票。這些舉措旨在提升股東回報，並改變企業集團利用庫存股來維持控制權的慣例。
不過，市場對改革的實際執行力仍存疑慮。例如，韓國最大企業三星電子尚未公佈具體的「企業價值提升計畫」。Templeton Global Investments 組合經理 Yiping Liao 表示，下一輪漲勢需要企業治理改革取得更多具體進展，而非僅僅停留在言論層面。
漲勢過快 關注集中度與槓桿風險
儘管漲勢可觀，市場對潛在的風險也表達了擔憂，導致股指 21 日一度暴跌近 4%。主要擔憂包括：
- 市場集中度過高：KOSPI 指數的漲幅過度依賴三星電子和 SK 海力士兩隻個股。
- AI 估值泡沫：對 AI 相關類股的估值過高可能帶來泡沫破裂的風險。
- 散戶槓桿交易激增：保證金交易規模在六個月內上升約 50%，徘徊在 26 兆韓元（約 170 億美元）附近，創下紀錄高位，增加了市場波動性和風險。
Zian Investment Management 首席投資長 Kim Dojoon 警告，5000 點的目標最終取決於企業是否能真正提升股東回報並強化市場結構：「如果像現在這樣繼續狂飆，可能會觸及 5000 點，但隨後會回落。」
韓國股市的強勁反彈彰顯了政策支持和 AI 科技浪潮的巨大潛力，但要實現可持續增長並維持 5000 點高位，關鍵仍取決於公司治理改革的實際成果以及對市場風險的有效管理。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 外資大舉拋售韓股 韓元逼近2009年以來最低 南韓央行面臨匯率保衛戰
- AI樂觀情緒與股息減稅預期提振 韓股帶頭衝高 強漲逾3%
- 72%！南韓成全球股市新王 專家：三大關鍵因素助韓股瘋狂暴走
- 亞洲股市遭遇半年來最大跌幅 科技股領銜拋售潮
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇