鉅亨網新聞中心 2025-11-24 10:30

韓國 KOSPI 綜合股價指數在 2025 年可望創下 25 年來最大年度漲幅，今年累計暴漲高達 61%，成功突破 4000 點大關，表現領先全球主要市場。這場「史詩般」的漲勢，由總統的政治承諾、全球人工智慧（AI）浪潮，以及國內積極推動的公司治理改革共同推動。

韓股狂飆61%暗藏AI泡沫與槓桿風險？專家警告：5000點恐先回檔。(圖:shutterstock)

這波強勁行情始於韓國總統李在明在競選期間提出的「KOSPI 指數 5000 點」目標。這項罕見的政治承諾，為市場注入強心針，並與全球對 AI 晶片的需求爆發期完美疊加。

受惠於 AI 晶片需求的激增，韓國兩大科技巨頭三星電子和 SK 海力士的股價飆升，成為帶動大盤上漲的主力。事實上，KOSPI 指數近半數的漲幅來自這兩隻權重股。

國際主要金融機構也紛紛看好韓股前景。摩根大通將 5,000 點作為其基準預期目標；花旗集團：預測 KOSPI 指數在 2026 年底有望達到 5,500 點。

聯邦赫爾姆斯投資組合經理 Jonathan Pines 指出：「韓國股票在全球範圍內仍然便宜，如果韓國估值折價消除，市場可能會翻倍甚至兩番。」

企業治理改革 消除「韓國折價」的關鍵

長期以來，由於企業治理薄弱，韓國股市一直存在「韓國折價」（Korea Discount）的估值下調現象。然而，政府正透過立法和政策推動，致力於解決這一問題。

隨著《商業法》修正案的通過，投資人將焦點轉向其他改革措施，包括降低股利稅率的法案，以及一項關於強制註銷庫存股的單獨投票。這些舉措旨在提升股東回報，並改變企業集團利用庫存股來維持控制權的慣例。

不過，市場對改革的實際執行力仍存疑慮。例如，韓國最大企業三星電子尚未公佈具體的「企業價值提升計畫」。Templeton Global Investments 組合經理 Yiping Liao 表示，下一輪漲勢需要企業治理改革取得更多具體進展，而非僅僅停留在言論層面。

漲勢過快 關注集中度與槓桿風險

儘管漲勢可觀，市場對潛在的風險也表達了擔憂，導致股指 21 日一度暴跌近 4%。主要擔憂包括：

市場集中度過高：KOSPI 指數的漲幅過度依賴三星電子和 SK 海力士兩隻個股。

AI 估值泡沫：對 AI 相關類股的估值過高可能帶來泡沫破裂的風險。

散戶槓桿交易激增：保證金交易規模在六個月內上升約 50%，徘徊在 26 兆韓元（約 170 億美元）附近，創下紀錄高位，增加了市場波動性和風險。

Zian Investment Management 首席投資長 Kim Dojoon 警告，5000 點的目標最終取決於企業是否能真正提升股東回報並強化市場結構：「如果像現在這樣繼續狂飆，可能會觸及 5000 點，但隨後會回落。」