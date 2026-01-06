鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-06 09:30

橋水基金創辦人達利歐 (Ray Dalio) 周一 (5 日) 在 X 平台上發文警告，當前席捲華爾街的 AI 投資熱潮已進入「泡沫初期階段」，並預測聯準會 (Fed) 新任決策團隊恐透過壓低利率支撐資產價格，恐進一步助長泡沫膨脹。

達利歐指出，去年美國股市表現明顯落後於非美股市與黃金資產。數據顯示，去年黃金價格飆漲逾 60%，新興市場股市表現亮眼，英國富時 100 指數漲幅甚至超越全球主要指數。投資人正加速撤離美股，轉向配置非美股票、債券及避險資產，反映市場對高估值的 AI 科技股日益謹慎。

這波由 AI 驅動的漲勢使華爾街三大指數年線連 3 紅，創下自 2019-2021 年以來最長牛市紀錄。

然而，去年秋季因 AI 泡沫擔憂引發的市場震盪，加上地緣政治風險與利率政策不確定性，已加劇投資人情緒脆弱性。

達利歐分析，Fed 新任主席及聯邦公開市場委員會 (FOMC) 很可能延續鴿派立場，推動名目與實質利率下行。此舉雖短期支撐資產價格，卻可能使泡沫持續擴大。

達利歐強調，未來必須密切關注生產力增長能否消化估值壓力。

面對市場分歧，分析師則建議投資人應跳出擁擠的科技股賽道，積極挖掘被低估的金融資產機會。