鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-06 07:00

全球最大消費電子展 CES 2026 將在美國時間周二 (6 日) 在拉斯維加斯開幕，即使尚未正式開展，但 4-5 日兩天的預熱活動已點燃科技界熱情。

這場被譽為「科技奧林匹克」的盛會預計吸引超 4100 家參展商、15 萬名觀眾，規模全面超越疫情前水平。值得關注的是，一場圍繞物理 AI 的美中韓科技博弈，正從展台設計、產品首發到技術路線全面展開。

‌



本屆 CES 最激烈戰場當屬人形機器人展區。現代汽車集團會長鄭義宣周一 (5 日) 親自站台，首秀波士頓動力全電動 Atlas 機器人。這款擁有 360 度全旋轉關節的「機械巨星」已在現代喬治亞州工廠試點，目標直指特斯拉 Optimus 的工業自動化王座。現代更順勢推出四腳機器狗 Spot 和行動平台 MobED，彰顯其轉型為「軟體定義工廠」（SDF）的決心。

中國軍團則以規模化製造與成本優勢強勢破局。宇樹科技上周在北京開設全球首家人形機器人零售店，消費者可花費 8.5 萬元購買 G1 機器人，並享有京東配送服務。在 CES 現場，宇樹將展示曾奪冠機器人格鬥賽的 G1 及新一代 H2 型號。

摩根士丹利曾若示警，若沒有中國供應鏈，同類產品成本將飆漲近三倍。在 38 家人形機器人參展商中，中國佔據 21 席，包括智元 (年產量 5000 台)、優必選(2027 年目標萬台產能) 等。

分析指出，中國憑藉國家層級對先進製造的扶持，正從技術累積轉向產業實踐，重塑全球機器人格局。過去五年，中國在人形機器人領域共獲 7705 項專利，遠超過美國的 1561 項。

韓國則另闢蹊徑，主打「生活化場景」。LG 的 CLOiD 家用機器人可完成取牛奶、摺毛巾等精細操作；三星的 AI 機器人搭載 13.4 英寸 OLED「面孔」，模擬人類社交互動。

目前，業界共識是當 AI 聊天機器人成長放緩，以機器人為代表的實體 AI 將成為下一波浪潮。

物理 AI 的爆發依賴底層算力支撐，輝達執行長黃仁勳的主題演講將聚焦在「物理 AI 改造 1000 萬家工廠」的願景，並發布新一代遊戲 AI GPU 及機器人專用晶片。

超微半導體、英特爾、高通隨即應戰；超微推出 Ryzen 7 9850X3D 遊戲 CPU，英特爾展示 18A 製程的 Panther Lake 晶片，高通則強化驍龍 X 系列在物理 AI 系統的適配性。

算力進步正顛覆傳統家電形態。三星、LG、中國海信全面押注 RGB 顯示技術，透過微型燈珠直接成像，消除色彩偏差。三星 98 吋 The Frame 電視、LG 藝術屏「關機即畫作」的設計，標誌家電向環境化、藝術化演進。

手機領域亦見創新，三星三折疊手機 Z Tri-Fold、摩托羅拉木紋飾面折疊機嘗試打破同質化困局。穿戴式裝置則走向兩極化。Garmin Fenix 8 Pro 整合式衛星通訊與 SOS 功能，化身腕上生存工具；Timekettle 翻譯耳機透過骨傳導實現吵雜環境即時對話。

另一個趨勢是「科技隱形化」：Meta、谷歌的智慧眼鏡逐步解決隱私問題；VITAL Belt 腰帶用毫米波穿透衣物監測生命體徵；Dnsys Z1 外骨骼讓動力輔助走進日常生活，就連寵物用品也被 AI 滲透，Petkit 濕糧餵食器透過攝影機與保鮮邏輯守護愛寵健康。

汽車展台則延續「軟體定義」主題。BMW iX3 搭載全景 iDrive 系統，將資訊投影至整塊前擋風玻璃；賓士電動 GLC 聚焦數位座艙豪華體驗；小鵬「陸地航空母艦」飛行車概念車再度點燃想像力，而 Mobilint 邊緣 AI 運算盒的亮相，則揭示未來車輛與機器人需在本地完成複雜決策，擺脫雲端延遲束縛的產業共識。