鉅亨網新聞中心 2026-01-05 21:40

在美軍突襲活捉委內瑞拉總統尼馬杜洛 (Nicolás Maduro) 及其夫人 Cilia Flores 之後，美國政府正著手執行其對委內瑞拉的「管理」計畫。美國總統川普隨即宣稱，美國將「管理這個國家，直到我們能夠進行一個安全、妥當、明智的過渡」。

此前，《華盛頓郵報》獨家報導，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 不僅是這次行動的核心策畫者，更將出任「委內瑞拉總督」(Viceroy of Venezuela)，肩負起穩定局勢、推動新政府組建的重任。

外界之所以如此聯想，因為盧比歐不僅是核心策畫，更對該地區問題懷有深厚情感，他的父母在 1959 年古巴共產革命前夕逃離古巴，這段家族記憶深深烙印在他心中。他長期以來一直關注委內瑞拉危機，並主張對馬杜洛政權實施「極限施壓」和制裁。

不過，真正談到此，盧比歐解釋，美國將利用多種方式實現讓委內瑞拉政權妥當過渡的政策目標。他在接受美國廣播公司 (ABC) 採訪時明確指出，美國將對委內瑞拉的石油實施封鎖，這意味著除非滿足符合美國國家利益和委內瑞拉人民利益的條件，否則該國經濟無法向前發展。

盧比歐強調，美國將持續運用對委內瑞拉獨裁政權施加的壓力，包括扣押相關油輪，以及在加勒比海地區加強軍艦和戰機的軍事部署。他認為，這種持續的影響力正在發揮作用，並預計將帶來成果。

儘管川普明確表示美國將直接管理委內瑞拉，盧比歐則指出，美國有多個機構將暫時參與委內瑞拉的管理，包括國務院、五角大樓和司法部等。這項政策的執行是美國整個國家安全系統的集體努力，目標是看到對美國有利的變化。

委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量，是美國關注的焦點。盧比歐表示，短期內美國將解決毒品販運和受制裁石油運輸的問題。他直言，目前的石油產業已非傳統方式運作，這些油田基本上是「海盜行動」，少數親信從中獲利，以維持政權。

他強調，美國將維持對受制裁委內瑞拉石油的「隔離」(quarantine) 政策，直到該行業的治理發生改變，使其惠及委內瑞拉人民。他期望一旦擔憂緩解，委內瑞拉即可舉行選舉。

此次行動在美國國內引發了巨大爭議。美國官員將活捉馬杜洛的行動定調為支持司法部起訴販毒組織的「執法行動」，而非軍事入侵。然而，民主黨議員對此提出嚴厲指控，認為盧比歐對國會撒謊，因他此前曾保證無意入侵。眾議院亞太裔民主黨領袖 Hakeem Jeffries 駁斥，行動涉及三角洲特種部隊，這是「戰爭」而非禁毒。