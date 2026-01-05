鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-01-05 16:30

中國股市三大指數周一（5 日）收盤走高，滬指再次漲破 4,000 點，分析師認為，「春季躁動」有所提前，牛市格局並未改變。

滬指周一收盤漲 1.38% 報 4,023.42 點，深成指漲 2.24% 報 13,828.63 點，創業板指漲 2.85% 報 3,294.55 點。

‌



《第一財經》指出，「春季躁動」有所提前，牛市格局並未改變。業界人士認為，具體原因包括人民幣穩步上漲，國內流動性寬鬆以及經濟復甦預期向好，政策面依然偏積極，保險和 ETF 等資金有繼續加倉意願，預計 1 月 A 股行情依然繼續向好。

港股 100 研究中心顧問余丰慧表示，當前 A 股基本面保持穩健，政策環境與流動性條件均較為有利。人民幣匯率穩定及國內經濟復甦持續推進，對市場形成支撐。跨年行情通常受益於年底資金回流、企業盈利預期改善及政策支持，今年亦呈現類似特徵。

余丰慧說，半導體、人工智慧、新能源等新興產業類股值得關注，上述領域有望成為帶動市場上行的力量。

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，跨年後 A 股升勢有望延續，年底流動性緊張局面緩解，資金可望加速流入股市。李澤銘建議投資人重點關注人工智慧相關標的，涵蓋晶片、電力及網路設備、大模型及垂直模型企業等方向。