營收速報 - 藥華藥(6446)12月營收19.24億元年增率高達69.93％
今年1-12月累計營收為156.35億元，累計年增率60.61%。
最新價為490.5元，近5日股價上漲2.17%，相關生技醫療下跌-0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2300 張
- 外資買賣超：-1223 張
- 投信買賣超：-1096 張
- 自營商買賣超：+19 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|19.24億
|70%
|24%
|25/11
|15.53億
|53%
|11%
|25/10
|14.04億
|54%
|7%
|25/9
|13.18億
|41%
|3%
|25/8
|12.74億
|41%
|-2%
|25/7
|13.02億
|48%
|9%
藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
