營收速報 - 藥華藥(6446)12月營收19.24億元年增率高達69.93％

鉅亨網新聞中心

藥華藥(6446-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣19.24億元，年增率69.93%，月增率23.84%。

今年1-12月累計營收為156.35億元，累計年增率60.61%。

最新價為490.5元，近5日股價上漲2.17%，相關生技醫療下跌-0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2300 張
  • 外資買賣超：-1223 張
  • 投信買賣超：-1096 張
  • 自營商買賣超：+19 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 19.24億 70% 24%
25/11 15.53億 53% 11%
25/10 14.04億 54% 7%
25/9 13.18億 41% 3%
25/8 12.74億 41% -2%
25/7 13.02億 48% 9%

藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股營收營收速報12月營收藥華藥

