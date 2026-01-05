鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-05 19:18

邁入 2026 年，台新銀行今 (5) 日宣布，品牌正式升級為「台新銀行 | Richart」，將把 Richart 優異的數位體驗導入全行，並擴及台新新光金控旗下 1150 萬名客戶。Richart 信用卡自 2025 年啟動「自由選」切換平台後，成績斐然，策略性的整合帶動簽帳金額成長 25%，今年卡片權益再進化，精準鎖定百大消費場景，目標將平均簽帳金額從近萬元推升至 13000 元的新高峰。

台新Richart品牌升級！深化點數生態圈 簽帳金額拚成長3成至1.3萬元。(圖/台新銀行)

台新銀行指出，Richart 信用卡自 2025 年整合策略奏效，透過「自由選」切換平台，實現回饋客製化，成功帶動簽帳金額成長 25%，目前累積超過 300 萬卡友，有效卡率高達 9 成，頗獲市場肯定。

Richart 卡 2026 年權益再進化，台新加碼百大消費場景，包括 LINE Pay 等 60 大熱門通路回饋全面升級。涵蓋生活量販 (唐吉訶德、LOPIA)、醫療藥妝、遊戲影音 (Steam、MyCard)，更前瞻導入 AI 應用工具 (ChatGPT、Notion、Canva)，實現一張卡滿足全客群全場景的消費需求。

迎接新春，台新推出 Richart Mastercard「吉綠版」限量卡面，結合獨特 LED 技術，感應時發出綠光，象徵永續與吉利暢行。同步推出「Richart 優惠券福袋」，「吉綠券」給新年討吉利，LINE Pay 等多通路最高 5.3%，針對餐飲飯店提供最高 8%、保費 5.3% 高額回饋，新戶申辦更享有不限通路最高 10% 點數回饋或精選行李箱首刷禮。

台新銀行執行副總經理黃天麟說明，1 月 6 日起將優化 Richart Life App，將過去「點數折抵帳單」模式升級為「點數折抵消費」。客戶在刷卡當下收到推播通知後，即可即時使用點數折抵該筆消費 (上限 30%)，不僅涵蓋一般零售，更創業界之先開放折抵「信用卡分期金額」與「公用事業費 (水電瓦斯)」，大幅提升點數使用的自由度與靈活性。

黃天麟強調，未來台新不只是提供支付工具，更要透過 Data 驅動，精準掌握消費數據。根據內部統計，5 年前台新卡友平均每月簽帳金額約 7000 至 8000 元，2025 年底已來到近萬元，今年透過擴增場景、加碼優惠等，希望將平均簽帳金額推升至 13000 元。

談及回饋機制轉型，台新銀行個人金融總處執行長包國儀指出，點數經濟的成功不能靠單打獨鬥，而是要集結金融、零售、電商與電支機構共同參與。

她強調，當消費者習慣點數回饋後，下一步就是實現「點數互換」，一旦打破藩籬，點數價值就能被無限放大。包國儀看好這套運作模型將在未來 3 到 5 年趨於成熟，成為推動台新生活金融圈的核心引擎。