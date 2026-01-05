鴻海去年營收8.09兆元締新猷年增18% Q1季節性表現估達過去5年區間上緣

鴻海表示，去年第四季營收季、年增都達到強勁成長，優於公司原先顯著成長的預期；展望今年第一季，雖然 ICT 產品進入傳統淡季，但 AI 機櫃出貨持續放量，就算面臨去年第四季營收墊高比較基期，季節性表現仍將接近過去 5 年區間上緣。