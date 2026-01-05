鴻海去年營收8.09兆元締新猷年增18% Q1季節性表現估達過去5年區間上緣
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告去年 12 月營收 8626.81 億元，月增 2.2%、年增 31.77%；第四季營收 2.6 兆元，季增 26.51%，年增 22.07%，2025 年全年營收 8.09 兆元，年增 18.07%，分創單月、季及全年新高。
鴻海表示，去年第四季營收季、年增都達到強勁成長，優於公司原先顯著成長的預期；展望今年第一季，雖然 ICT 產品進入傳統淡季，但 AI 機櫃出貨持續放量，就算面臨去年第四季營收墊高比較基期，季節性表現仍將接近過去 5 年區間上緣。
鴻海去年 12 月營收以美元計價月增約 1.1%，年增約 36.4%；第四季營收美元計價季增約 23.6%， 年增約 26.4%；2025 全年營收美元計價年增約 20.8%。
鴻海說明，去年 12 月四大產品類別月對月表現來看，「元件及其他產品」、「雲端網路產品」強勁成長，「消費智能產品」略為衰退，「電腦終端產品」也呈現衰退；年對年相比「雲端網路產品、「元件及其他產品」強勁成長，「消費智能產品」表現持平，「電腦終端產品類別」則呈現衰退。
去年第四季與前年同期相比，鴻海表示，「雲端網路產品」、「元件及其他產品」皆有強勁年增，「消費智能產品」略為衰退、「電腦終端產品」同樣衰退；2025 年全年來看，「雲端網路產品」、「元件及其他產品」強勁成長，「電腦終端產品」及「消費智能產品」表現約略持平。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鴻海攜Pace CCS共同成立實驗室 投入碳捕捉與封存技術
- 12月預測再次驗證！台積電大漲，中小型股拉回，後續該怎麼做？
- CCL廠獲AI需求推升產值及市值 榮科也要加入市場籌資行列
- 台積電領航，台股再創高！多頭列車啟動，該怎麼上車？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇