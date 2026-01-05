search icon



鴻海去年營收8.09兆元締新猷年增18% Q1季節性表現估達過去5年區間上緣

鉅亨網記者彭昱文 台北

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告去年 12 月營收 8626.81 億元，月增 2.2%、年增 31.77%；第四季營收 2.6 兆元，季增 26.51%，年增 22.07%，2025 年全年營收 8.09 兆元，年增 18.07%，分創單月、季及全年新高。

cover image of news article
鴻海去年營收8.09兆元締新猷年增18% Q1季節性表現估達過去5年區間上緣。(鉅亨網資料照)

鴻海表示，去年第四季營收季、年增都達到強勁成長，優於公司原先顯著成長的預期；展望今年第一季，雖然 ICT 產品進入傳統淡季，但 AI 機櫃出貨持續放量，就算面臨去年第四季營收墊高比較基期，季節性表現仍將接近過去 5 年區間上緣。


鴻海去年 12 月營收以美元計價月增約 1.1%，年增約 36.4%；第四季營收美元計價季增約 23.6%， 年增約 26.4%；2025 全年營收美元計價年增約 20.8%。

鴻海說明，去年 12 月四大產品類別月對月表現來看，「元件及其他產品」、「雲端網路產品」強勁成長，「消費智能產品」略為衰退，「電腦終端產品」也呈現衰退；年對年相比「雲端網路產品、「元件及其他產品」強勁成長，「消費智能產品」表現持平，「電腦終端產品類別」則呈現衰退。

去年第四季與前年同期相比，鴻海表示，「雲端網路產品」、「元件及其他產品」皆有強勁年增，「消費智能產品」略為衰退、「電腦終端產品」同樣衰退；2025 年全年來看，「雲端網路產品」、「元件及其他產品」強勁成長，「電腦終端產品」及「消費智能產品」表現約略持平。


鴻海AI營收

鴻海234.5+1.08%

