鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-05 19:06

隨著全球高齡化加速與後疫情時代健康意識全面升級，「健康經濟」與「精準營養」正快速成為食品產業最具爆發力的成長引擎。由外貿協會主辦的食品產業盛會「2026 年台北國際食品展 (FOOD TAIPEI 2026)」，將於明 (2027) 年 6 月 24-27 日於世貿 1 館及南港展覽館館舉行，展區「食在健康館」今 (5) 日起擴大徵展，邀集保健營養食品、機能性產品、精準營養、即食品等相關供應業者踴躍參與，共同搶佔兆元級健康商機。

貿協表示，因應健康食品市場朝向「功能化、科學化、個人化」發展，貿協將於世貿一館擴大規畫「食在健康館」，以「引領健康生活新風潮」為核心主軸，聚焦高成長潛力的保健營養與機能性食品，展出內容涵蓋全生命週期營養補給、精準營養食品、機能飲品、植物基、未來食品與即食品等關鍵領域，打造國內最具指標性的國際健康食品商務平台。

面對慢性病年輕化與預防醫學崛起，健康已不再局限於醫療端，而是回歸日常飲食選擇，此次 FOOD TAIPEI 2026 首度與「台灣國際醫療暨健康照護展」於世貿同期展出，透過展區串聯與人流互通，打造「食 × 醫」一站式大健康產業生態系。

貿協指出，此一跨展整合模式，讓參展廠商不僅能接觸食品與零售通路，更可精準對接醫療體系、照護機構、專業醫護人員與健康管理通路，完整串連從「預防、營養、照護到復原」的產業價值鏈，進一步強化台灣健康食品產業在國際市場的整合力與競爭優勢。

「食在健康館」目前已吸引多家指標性品牌率先報名，展現台灣健康食品產業上下游的創新能量與市場企圖心，包括國際保健原料進口領航者「台灣荃新」；深耕醫療通路的機能萃取專家「優補達人」與科技農企業菁創獎得主「興聯農科」；以及鎖定銀髮族與嬰幼兒精準營養市場的「陽光食品」。

另回應年輕世代對健康、美味與永續並重的消費趨勢，也吸引「Passion24」機能果汁、植物性低卡「Bebop 冰淇淋」及「Hippidippi」創意沾醬等新銳品牌參展，充分展現臺灣食品產業已從「吃得飽」邁向「吃得對、吃得精準」的轉型動能。