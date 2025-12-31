鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-31 18:32

鴻海 (2317-TW) 今 (31) 日宣布，與英國碳捕捉與封存 (CCS) 設計領域的領導企業 Pace CCS，共同在台灣啟用聯合實驗室，開發化學注入技術，以有效防止 CCS 內部管線的腐蝕問題。

鴻海攜Pace CCS共同成立實驗室 投入碳捕捉與封存技術。(圖：鴻海提供)

鴻海表示，此次合作結合集團精密製造方面的專業知識，與 Pace CCS 的專業設計經驗跨產業協作，希望透過雙方的技術合作，為解決 CCS 產業長久以來的關鍵挑戰，共同推動應對氣候變遷的目標。

據了解，全球對碳捕集的需求預計每年高達 80 億噸二氧化碳，需要數兆美元的投資，使其成為大多數國家的重要戰略。

二氧化碳傳輸過程中的化學反應會產生硫酸和硝酸等腐蝕性物質。這些反應還可能生成水和固體，導致腐蝕、侵蝕和堵塞處置井；因此，保護 CCS 基礎設施免受腐蝕是一個主要的技術挑戰。