2026-01-05

港股市場周一 (5 日) 延續窄幅震盪行情，三大指數漲跌不一。截至收盤，恒生指數微幅上漲 0.03%，報 26347.24 點。恒生科技指數微漲 0.09%，國企指數則下跌 0.22%。當日恒指大市成交額達到 2834.62 億港元。

盤面上，熱點板塊表現強勁。腦機接口概念股集體大爆發，受馬斯克表示其公司 Neuralink 將於 2026 年啟動大規模生產腦機接口設備的消息催化。其中，南京熊貓電子股份飆升近 40%，腦動極光 - B 上漲超過 15%，微創腦科學大漲近 20%。

科技股走勢分化，但短視頻概念股全天走強，快手大漲超過 11%，嗶哩嗶哩漲超 5%。阿里巴巴漲超 2%，但網易、小米則出現下跌。

生物醫藥股集體活躍。醫藥外包概念股走勢強勁，昭衍新藥漲超 13%，泰格醫藥漲超 6%。生物醫藥 B 類股中，榮昌生物大漲 7.94%。這與國家藥監局官方發文指出 2025 年我國已批准上市的創新藥數量創歷史新高，以及創新藥對外授權交易總金額超過 1300 億美元等利好消息有關。

內房股表現活躍，融信中國和綠城中國漲幅均超過 6%。摩根大通的研報提及，官方刊物呼籲政策應「一次性給足，不能採取添油戰術」的評論，提振了投資者對房地產市場政策轉變的希望。近期二手房交易增值稅政策調整以及北京放寬限購限貸措施，也有助於提升市場活躍度。

汽車股全天走弱，長城汽車跌超 6%，蔚來汽車跌近 6%。中金公司預計，2026 年內地汽車業政策延續之下，內需將面臨一定挑戰。此外，由於全球供應過剩勢將擴大以及美國對委內瑞拉採取行動等因素，石油股普跌，中國石油股份跌超 3%。商業航天股也集體下跌，金風科技跌超 8%。