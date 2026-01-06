袁志峰 2026-01-06 04:50

今日推介 - 中生製藥 (1177, $6.51), 目標價 $7.20, 止損價 $6.20

1) 股市前景

周一港股窄幅震盪，成交激增，南向資金淨買入逾百億元，主要增持盈富基金 (2800)。A 股大漲，台灣、南韓、星加坡及印尼股市皆創新高，反映資金持續流入亞太區股市。港股前景向好，建議長線買入。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 23 點，早段曾倒跌 82 點，其後倒升 107 點，午後維持窄幅震盪，收報 26347 點，升 8 點或 0.03%。成交額按日增 101% 至 2835 億元，創逾 1 個月新高，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金淨買入約 187 億元。盈富基金 (2800)、快手(1024) 及小米 (1810) 錄得 68.3、15.6 及 10.2 億元淨買入。騰訊 (700) 及中國移動 (941) 錄得 9.2 及 4.1 億元淨賣出。12 月淨買入約 229 億元。

恒指基本持平，成份股 38 升 49 跌 2 持平。快手 (1024) 及信達生物 (1801) 漲逾 11% 及 6%，為升幅最大藍籌。周大福 (1929) 及華潤置地 (1109) 漲逾 5%。石藥集團 (1093)、翰森製藥(3692) 及龍湖集團 (960) 漲逾 4%。藥明生物 (2269)、藥明康德(2359) 及中國人壽 (2628) 漲逾 3%。中國平安 (2318)、中國海外發展(688)、長江基建(1038)、電能實業(6)、中生製藥(1177) 及華潤萬象生活 (1209) 升逾 2%。九龍倉置業 (1997)、中石油(857)、中海油(883)、吉利汽車(175) 及新東方 (9901) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。工商銀行 (1398)、招商銀行(3968)、中信股份(267) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 2%。

恒生科指升 0.1%，收報 5741 點，成份股 12 升 17 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東 (9618) 跌逾 1%，小米 (1810) 及網易 (9999) 跌逾 2%，阿里 (9988) 升逾 2%。快手 (1024) 漲逾 11%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 漲逾 5%。華虹半導體 (1347) 及京東健康 (6618) 漲逾 3%。阿里健康 (241) 升逾 2%。中芯國際 (981) 及金山軟件 (3888) 升逾 1%。蔚來 (9866)、小鵬汽車(9868) 及零跑汽車 (9863) 跌逾 5%、4% 及 3%，為跌幅最大成份股。比亞迪 (1211) 跌近 3%。理想汽車 (2015)、金蝶國際(268) 及美的集團 (300) 跌逾 2%。

板塊方面，電動車、石油、內銀、餐飲、濠賭及本地地產股下跌，跌幅居前。百勝中國 (9987) 及海底撈 (6862) 跌逾 3% 及 1%。銀河娛樂 (27) 及美高梅中國 (2282) 跌 2%。

醫藥、生物科技、線上醫療、保險、內房及物管股上升，漲幅居前。信達生物 (1801) 及百濟神州 (6160) 升逾 6% 及 5%。平安好醫生 (1833) 升逾 8%，京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 升逾 3% 及 2%。中國太保 (2601) 及中國人壽 (2628) 升逾 4% 及 3%。中海物業 (2669) 及萬物雲 (2602) 升逾 3% 及 2%。

周一上証指數高開 0.4%，隨後穩步上行至收盤，以接近全日高位收市，收報 4023.42 點，升 1.4%。深証成指升 2.2%。科創 50 指數升 4.4%。滬深兩市總成交約 25500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 5000 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國服務業保持擴張，RatingDog / 標普全球聯合公布，2025 年 12 月 RatingDog 中國通用服務業經營活動指數 (PMI) 降至 52，但仍高於 50 分界線，顯示中國服務業活動保持擴張，但當月擴張率為最近 6 個月來最弱；上月報 52.1。(信報)

4) 個股訊息

舜宇光學 (2382) 公布，為促進車載相關光學業務的快速發展，該公司正考慮分拆其業務，並在聯交所主板獨立上市。於建議分拆後，分拆公司將仍為其一間附屬公司，且公司將繼續於其賬目內合併分拆公司的財務業績。(信報)