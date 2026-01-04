鉅亨網新聞中心 2026-01-04 15:10

《紐約客》指出，美國總統川普下令空襲委內瑞拉並拘捕馬杜洛（Nicolás Maduro），表面上以打擊毒品犯罪為名，實則凸顯其重塑美國在西半球主導地位的企圖；然而指控證據未明、拉美反應分裂，加上舊權力結構仍在，讓這場「後院政權更替」充滿不確定性。

《紐約客》解析美國逮捕馬杜洛、重塑西半球霸權的真實盤算。(圖：REUTERS/TPG)

根據報導，美國總統川普於週六（3 日）凌晨對委內瑞拉發動空襲，並成功拘捕長期被視為「強人統治者」的總統馬杜洛，此舉雖震撼國際社會，但對熟悉川普對拉美政策的人而言，並非全然出乎意料。

川普過去就曾多次公開誓言要將馬杜洛拉下台，並指控他是「毒品恐怖分子」，甚至懸賞 5,000 萬美元捉拿。

近幾個月來，川普與被外界稱為其「戰爭部長」的國防高層赫格塞斯（Pete Hegseth），已在加勒比海與中南美地區部署大規模軍事力量。

美方宣稱已擊沉至少 30 艘「毒品快艇」，並擊斃逾百名涉嫌販毒人員，但相關成效與數據，並未提出可供查證的公開證據。

馬杜洛與其妻子已被押上美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima），網路上流傳他戴著手銬的照片。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）隨即向川普致賀，並表示馬杜洛已在紐約南區遭起訴，罪名包括販毒等多項重罪，未來將「在美國法庭上，面對美國正義的全部怒火」。

被形容為此次行動關鍵推手的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在社群平台 X 上轉發他去年發文，重申「馬杜洛不是合法總統」，並指其為「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）首腦。

不過，《紐約客》同樣指出，這些指控至今未附上公開證據。

報導作者回顧，自己曾於 2017 年專訪馬杜洛。當時，川普政府已開始討論推翻其政權。

馬杜洛談及其導師、玻利瓦爾革命創始人、前委內瑞拉總統查維茲（Hugo Chávez）時表示，查維茲雖意識形態激進，卻始終避免過度挑釁美國，因為他深知必須與「權力核心」維持某種關係。

相較之下，馬杜洛與川普的關係更為矛盾。

他一方面在集會上嘲諷川普為「假髮之王」，另一方面卻在去年同意與川普特使 Richard Grenell 接觸，據稱討論開放委內瑞拉龐大石油儲量的協議，但最終因美方內部意見分歧而不了了之。

重拾「門羅主義」 拉美分裂反應浮現

《紐約客》指出，2017 年時，美國直接對委內瑞拉動武仍被視為不可想像，一名官員曾直言該國「不存在美國國安威脅」。

但川普在第二任期內，明確試圖重塑「門羅主義」，強調美國對西半球的主導權。

川普在行動後的記者會上宣稱：「美國在西半球的主導地位將永不再受質疑。」他並公開談及接管委內瑞拉石油產業，稱這些資源「本就該屬於美國」。

拉丁美洲反應明顯分裂。右翼領袖如阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）與厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）對行動表示歡迎。

而智利總統博里奇（Gabriel Font）、巴西總統魯拉（ Luiz Inácio Lula da Silva）與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）則表達強烈憂慮。

古巴政府更警告，這是「國家恐怖主義」，並擔心自己成為下一個目標。

報導將此次行動與 1989 年底、1990 年初美軍入侵巴拿馬、推翻諾列加（Manuel Noriega）相比。

諾列加同樣被美方指控販毒，最終遭逮捕並送往美國受審。作者回憶，自己 2015 年曾在獄中見過諾列加，對方雖堅稱無罪，卻坦言後悔與美國為敵。

川普宣稱推翻馬杜洛等於摧毀一個向美國輸送大量古柯鹼的犯罪網路，但這番說法，與他日前赦免因販毒罪遭判 45 年的前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）形成強烈對比。

當時，川普給出的理由是，葉南德茲和他自己一樣，被政治對手「非常嚴厲且不公平地對待」。

委內瑞拉政權真空與未解疑問

目前，委內瑞拉面臨著權力真空。不少委內瑞拉民眾將希望寄託在 Edmundo González 與馬查多（María Corina Machado）身上。

兩人被普遍視為在 2024 年總統大選中實際勝出的代表，但選舉結果最終遭馬杜洛陣營奪走。

當時名義上由 González 出馬參選，實際上在反對派陣營中扮演關鍵角色的，則是馬查多。

馬查多出身富裕家庭，立場保守，且為虔誠天主教徒，長期以強烈言辭抨擊馬杜洛政權，因而累積廣泛民意支持。

目前兩人皆行蹤低調、處於躲藏狀態；不過，馬查多上月仍前往奧斯陸領取諾貝爾和平獎，並將這項榮譽獻給「承受苦難的委內瑞拉人民，以及川普總統」。

然而，川普在隨後的記者會上談及馬查多時，形容她「人非常好」，但同時認為她在國內尚未具備足以領導國家的政治威望。

相較之下，他直言美國將在短期內對委內瑞拉實施「接管」，並以「團隊行動」的方式推進相關安排，而這個團隊中，顯然也包含美國的石油企業。

《紐約客》指出，目前最大的疑問在於：為何只移除馬杜洛，卻留下其核心權力班底？

包括軍方強硬派 Vladimir Padrino López、內政部長 Diosdado Cabello 及副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），皆仍掌握實權，並譴責此舉為「最惡劣的軍事侵略」，宣布全面動員。

對此，川普則回應，美國已準備好第二次軍事干預。

報導最後指出，委內瑞拉人民，無論政府內部或街頭，將如何回應美國日益加深的介入，仍難以預料。

作者回憶，24 年前在加拉加斯軍事基地專訪查維茲時，對方曾說寧死也不會被美國活捉示眾。查維茲最終因病去世，避開了這種命運；而馬杜洛，則未能如此。