在美國總統川普宣布成功拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，他同時向多個拉丁美洲國家領導人發出強硬訊號，其中包括墨西哥、哥倫比亞與古巴。

川普拘捕馬杜洛後再放話拉美！警告墨西哥、痛批哥倫比亞與古巴。(圖：REUTERS/TPG)

根據《紐約郵報》報導，川普週六（3 日）在談及委內瑞拉行動時，對墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum Pardo）發出措辭強硬的的警告。

他表示，對委內瑞拉的攻擊並非意在警告墨西哥，但對於這個被販毒集團控制的國家「必須採取行動」。

川普近來因關稅問題與非法移民、毒品走私議題，與墨西哥政府關係緊張，並多次指責墨西哥未能有效阻止非法移民與毒品越境流入美國。

他在接受《福斯新聞》節目訪問時表示：「我們和她（辛鮑姆）關係很好，她是個好女人，但現在是毒梟在控制墨西哥，不是她在控制墨西哥。」

對此，辛鮑姆於週六發表聲明，表示墨西哥「強烈譴責並拒絕」美國對委內瑞拉採取的軍事行動，並呼籲美方停止「一切針對委內瑞拉政府與人民的侵略行為」。

川普再度抨擊哥倫比亞總統 指控製造古柯鹼

除了墨西哥，川普也再次重申對哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的嚴厲指控。他聲稱裴卓治下存在「古柯鹼工廠」，並直言這些毒品正被輸往美國。

川普在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）表示：「他有古柯鹼工廠，他有自己製造古柯鹼的工作坊。是的，我堅持我之前的說法：他就是在製造古柯鹼。」

川普痛批馬杜洛是「毒品恐怖分子」不久後表示，哥倫比亞正在把古柯鹼送到美國，所以裴卓確實「得小心點」。

幾週前，川普也曾稱裴卓是「麻煩製造者」，並警告他「最好小心點」。裴卓多次在網路上發表批評美國在委內瑞拉軍事行動的言論。

川普點名古巴是「失敗國家」

川普同時將矛頭指向古巴，直指長期依賴委內瑞拉石油、並為馬杜洛提供安全支援的古巴是一個「正在失敗的國家」，並抨擊古巴主席迪亞斯 - 卡內爾（Miguel Díaz-Canel）。

川普表示：「如你所知，古巴現在的情況並不好。那個體制對古巴來說，從來就不是一個好的制度。」

他指出：「那裡的人民多年來飽受苦難，我認為古巴將會成為我們接下來會討論的議題之一，因為古巴現在是一個正在失敗的國家。」

川普指出，美國既希望幫助古巴人民，也希望幫助那些被迫離開古巴、目前居住在美國的人。