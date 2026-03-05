鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-05 16:00

美伊戰爭持續升級之際，華府並未忽視傳統勢力範圍，再將矛頭指向拉美，目標鎖定委內瑞拉新任代理總統羅德里格斯 (Delcy Rodriguez)，最新傳出美國司法部正緊鑼密鼓地籌備對羅德里格斯提起刑事訴訟，指控罪名包括「腐敗」與「洗錢」，矛頭直指她涉嫌參與委國國家石油公司的資金操作。

外界普遍解讀認為，華府背後動機被為美方欲藉此鞏固對委國能源的控制，並進一步逼使羅德里格斯徹底臣服。

這套手法與美國總統特朗普對待委國前總統馬杜洛的策略如出一轍。當初，馬杜洛被控「毒品恐怖主義陰謀」，儘管迄今沒有任何公開證據證明其親自參與犯罪，美方仍強行推動拘捕與審判，目的不在於司法公正，而在於展示霸權威懾。

如今，羅德里格斯雖一度獲川普稱讚「懂事」，並同意賣美國石油，甚至接受美方對石油收益的掌控，但美方認為她「低頭得不夠徹底」，必須進一步「跪下」。

消息人士透露，美方除準備起訴書外，還遞交一份包含七人的名單，要求羅德里格斯予以逮捕或羈押，以便引渡至美受審。這份名單實為政治測試，意在迫使她切斷與委國原有政治網絡的連結，從而淪為完全聽命於華府的傀儡。

羅德里格斯恐面臨兩難抉擇：就範可暫保權位，卻將成為民族罪人，遭本國人民唾棄；若不從將遭美啟動全球通緝、凍結資產、切斷金融通路，步上馬杜羅後塵。

觀察人士指出，美國此舉再次暴露其「長臂管轄」的霸道本質，法律僅是工具，服從才是目的。