〈紐約匯市〉美元2026開年走揚 市場聚焦下周關鍵數據

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-03 06:20

美元周五 (2 日) 上漲，以強勁姿態展開 2026 年，結束了去年兌多數貨幣的跌勢。投資人正聚焦下周關鍵經濟數據，這些數據可能左右美國聯準會 (Fed) 政策方向及全球市場走勢。

美元周五(2日)上漲(圖：Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.24%，報 98.48。

美元在 2025 全年重挫逾 9%，創下 2017 年以來最大年度跌幅，主因包括與其他經濟體的利差縮小、對美國財政狀況的持續擔憂、全球貿易戰陰霾，以及聯準會獨立性疑慮——這些風險今年仍未消散。

下周將迎來一連串重要經濟數據，壓軸是周五公布的就業報告，預料將為聯準會是否進一步降息提供線索。市場目前已完全反映今年將有兩次降息，與聯準會內部意見分歧下僅預期一次的官方展望形成對比。

Monex USA 華府交易主管 Juan Perez 表示，「這將是一段需要大量評估的時期。聯準會要到月底才會開會，但目前市場並沒有共識。這次美國政府關門前所未見、時間又異常漫長，確實影響了數據的收集、解讀，以及其準確性與可信度。」

由於日本與中國市場周五休市，交易量相對清淡。

歐元兌美元下跌 0.25%，至 1.1716 美元。調查顯示，歐元區製造業活動在 12 月降至九個月來最低。歐元去年大漲逾 13%，創 2017 年以來最大年度漲幅。

英鎊兌美元下跌 0.18%，至 1.3445 美元。英鎊在 2025 年上漲 7.7%，同樣是自 2017 年以來最大年度升幅。

投資人也將關注美國總統川普將提名誰接任聯準會主席，現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 任期將於 5 月屆滿。

川普表示將於本月公布人選，市場普遍預期其提名者將更支持降息，因川普多次批評鮑爾與聯準會降息步伐不夠快、幅度不夠大。

交易員目前已完全反映今年兩次降息的預期，高於聯準會內部的僅預期一次。

高盛策略師在給客戶的報告中指出，「我們預期央行獨立性的疑慮將延續至 2026 年，而即將到來的聯準會領導層更替，正是我們預測聯邦基金利率風險偏向鴿派的多項原因之一。」

日元仍是例外

日元兌美元下跌 0.16%，至 156.91。日元在 2025 年兌美元升幅不到 1%，仍接近 11 月觸及的 10 個月低點 157.89，當時引發政策制定者關注並提高市場對日本央行 (BoJ) 可能干預的預期。

根據 LSEG 數據，市場對日本央行在 7 月前再次升息的預期仍偏低，機率未超過 50%。

