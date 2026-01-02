緯穎擴大德州廠投資 斥資10.23億元進行建築物改良

緯穎 AI 伺服器業績暢旺，董事長洪麗寗指出，客戶瘋狂興建資料中心，可說是「AI 核武競爭」，緯穎作為全球 AI 伺服器供應鏈夥伴之一，所有設計與策略都是以「接近客戶」為宗旨，從目前的國際情勢來看，赴美設廠是正確選擇。