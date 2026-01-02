search icon



台股

緯穎擴大德州廠投資 斥資10.23億元進行建築物改良

鉅亨網記者劉玟妤 台北

緯穎 (6669-TW) 今 (2) 日代子公司 Wiwynn Technology Corporation 公告，因應營運需求斥資 3528 萬美元 (約新台幣 10.23 億元) 對德州廠進行建築物改良。 

cover image of news article
緯穎擴大德州廠投資，斥資10.23億元進行建築物改良。(鉅亨網資料照)

緯穎 AI 伺服器業績暢旺，董事長洪麗寗指出，客戶瘋狂興建資料中心，可說是「AI 核武競爭」，緯穎作為全球 AI 伺服器供應鏈夥伴之一，所有設計與策略都是以「接近客戶」為宗旨，從目前的國際情勢來看，赴美設廠是正確選擇。 


執行長林威遠對於後市也持樂觀看法，指出訂單能見度高到「猛蓋工廠」，包含台南南科廠、墨西哥廠與美國廠皆持續擴建，其中，2 座美國廠中，1 座於去年 12 月開始運營，另一座則預計今年加入生產行列。 

林威遠提到，AI 仍是緯穎主要成長動能，今明兩年動能將延續，認為 AI 競賽剛起步，看好 AI 帶動整體市場。 


文章標籤

緯穎AI伺服器德州廠

緯穎4480-0.11%
美元/台幣31.419-0.06%

