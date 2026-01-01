〈台新新光合併〉新壽開門紅FYP進帳逾百億 黃敏義領軍「老酒團隊」再出發

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-03 02:39

新光人壽與台新人壽 2026 年起正式完成合併，浴火重生後的新壽總資產規模接近 4 兆元，總員工人數 17123 人。新光人壽總經理黃敏義於 2 日茶會上公開介紹四大核心總處與其資深「老酒」執行長，並詳述過去 7 個多月來如何透過 1849 場會議展開跨部門的高強度對接。其中，不動產總處由陳芝貴掌舵，訂定年年一建物、租金收入年增 9% 高目標。為慶祝合併，新壽締造「開門紅」佳績，自元旦起短短 1 天半，保費入帳 FYP 已超過 100 億元，代表同仁士氣高昂、符合台新新光金控認真同行的形象。

新光人壽總經理黃敏義(左3)公開介紹四大核心總處與其資深「老酒」。(鉅亨網記者陳于晴攝)

新壽董事長魏寶生致詞時形容黃敏義如「一罈老酒」，具備深厚的專業與實戰經驗，將帶領新壽邁向新高峰。黃敏義透露，自 2025 年 4 月 17 日成立「合併策略委員會」以來，內部設立了 12 個工作小組，在短短 7 個半月內，小組共召開 1840 場會議，策略委員會亦召開 28 場策略會議，針對雙方內部控制、規章制度進行全盤檢討。

黃敏義表示，「我們截長補短、優化更動了 277 個內部辦法」。而在最具挑戰的 IT 系統部分，工作小組提出了 1009 個需求單，最終成功更動並驗證了 191 個系統。元旦假期期間，IT 同仁全員出勤，「直至昨晚 10 點 14 分完成最後一項系統上線」。他強調，今天的系統運行非常順利，達成「上線零 Bug」目標。

新壽四大總處由資深「老酒」領軍 全新經營團隊亮相

為因應高達 4 兆元的資產體系，新壽成立了四個核心總處，由各資深「老酒」主管坐鎮。首先是原台新人壽總經理、資深執行副總經理戴朝暉，具有美國精算師執照，黃敏義形容戴朝暉也是壽險界的「老酒」，曾任職於法巴、第一金人壽，未來將發揮其精算與高管經驗，成為經營的核心推手。

業務通路總處執行長劉信成，是擁有 38 年資歷的新壽老兵，他將統籌七大通路、帶領 1.4 萬名業務大軍，相當於新壽的半壁江山掌握在他手中。除了原有的銀行、保經代通路，更納入舊保德信人壽具備國際背景的「保險顧問團隊」，擅長高 CSM 保障型商品，可望進一步提升獲利韌性。

新壽是國內第一家公布 CSM 的壽險公司，原新壽 2025 年累積達 620 億元以上，年增逾 60%，預估合併後累積金額達 2500 億元以上，可穩定貢獻獲利。展望未來，劉信成表示，今年新契約 CSM 目標訂定 700 億元，FYP 目標則為 1100 億元。

財務精算總處資深副總林宜靜，「是新壽女性主管的老酒」，曾任新光金控財務長與發言人，橫跨保險與銀行資歷，未來將主掌精算商品、財務報表及最重要的「資產負債配置 (ALM)」。

證券投資總處執行長王世聰，是台大電機系高材生出身，管理資產高達 2.5 兆元。黃敏義對其寄予厚望，期許他發揮在固定收益、股票、外匯的投資長才，增強公司的資本韌性。

陳芝貴管理新壽 201 棟大樓年收 52 億元 租金收入拚年增 9%

不動產總處則由執行長陳芝貴掌舵，黃敏義打趣地表示「看到他就想到 T17、T18 案，當時幾乎日日坐鎮他的辦公室」，所幸最終有好的結果。他提到近期保險團隊開門紅業績衝刺，就屬台北市業績表現優異，尤其士林區奪冠，顯見隨著輝達 (NVIDIA) 進駐效應帶動資產價值提升，也帶動了保單銷售。

合併後的新壽仍是全台大地主，陳芝貴管理的不動產達 201 棟，總面積約 48 萬坪。去年貢獻租金收益已達 52 億元，隨著資產活化效益顯現，預計今年將突破 55 億元。

黃敏義說明，從去年開始，陳芝貴幾乎是「一年一建物」的開發頻率，包括 2025 年杭州北路大樓順利完工，目前出租率已達 7 成；2026 年重頭戲為「南港 BOT 轉運站」的落成啟用；2027 年預計完成南東大樓的都市更新；2028 年高雄亞資中心前金區大樓將接力完工。以及大後年 (2029 年) 原台新人壽投資的「桃園物流中心」，持續擴大倉儲物流版圖。黃敏義指出，給予陳芝貴未來目標是「每年完成一棟大樓」，且每年租金成長率要超過 9%。