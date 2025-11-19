鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-19 15:54

光寶科 (2301-TW)11/16-11/21 參展 SC25，全面實機展示符合 ORV3 標準與 NVIDIA MGX(NVDA-US) 架構方案，整合電源、機櫃以及液冷系統，包含：次世代 800 VDC Power Rack（高壓直流降壓電源櫃）、BBU（高效備份電源系統）、Capacitor Shelf（電容機架），以及 2.1MW in-Row CDU(一對多智能冷卻主機)、280kW in-Rack CDU(冷卻液分配裝置) 與 140kW Liquid to Air Sidecar(水對氣散熱櫃) 等液冷系統。

光寶科參展SC25 展出輝達次世代AI工廠與高效能運算整合方案。(圖：shutterstock)

光寶科表示，延續 10 月份 OCP 全球峰會的廣大迴響，在 SC25 同步展出次世代架構的整合式方案，全面助力客戶快速建置高效能、低能耗的 AI 基礎設施。

光寶科指出，此次展出電源方案可同時支援多代 NVIDIA AI 基礎設施的電源設計，產品涵蓋 in-server、in-rack 與 sidecar 等多元型態，能靈活對應不同資料中心的建置需求。光寶 800 VDC 電源方案具備 1.2MW 輸出能力，採用 800 VDC 高壓設計並配置大容量電容，可在 GPU 高負載變化下平衡輸入電流，確保電力穩定輸出。

光寶科提到，光寶科解決方案內建智慧軟體功能，支援遠端監控、控制與線上韌體更新，協助客戶提升運維效率。相較傳統架構，光寶在高功率密度、能源儲存效率及安全防護（包含防觸電設計與緊急斷電設計）等展現差異化優勢，滿足 AI 伺服器高效運算需求，同時優化資料中心電力使用並確保可靠性與穩定性。

光寶科指出，在 800 VDC 高壓架構的機櫃與液冷方案，專為超高密度 AI 運算打造，單櫃功率可達 600kW 至 1.2MW，結構可承載超過 3,500 公斤，並支援多區 GPU 高密度配置，兼具高效率、低損耗及輕量化佈線，確保結構強度與維護便利，為未來 AI 資料中心提供具擴展性與永續性的基礎。

在液冷系統，光寶科 2.1MW in-row CDU 採用寬電壓輸入，搭載 25 微米高效濾網與 3+1 備援設計 (4-to-3 redundancy)，支援線上維護，並能即時監控冷卻液品質，確保系統穩定運作。全系統整合光寶自研 MCU 控制器，實現遠端監控與智慧管理，進一步提升運維效率與安全性。