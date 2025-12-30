鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-30 19:18

台股 2025 年屢創歷史新高，帶動相關 ETF 股價攀高，市值型 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 及富邦科技 (0052-TW) 都已陸續完成分割作業，讓投資人能以親民價入手整張，證交所今 (30) 日宣布，即日起，投信公司執行 ETF 分割機制時，需停止次級市場買賣、轉換及初級市場申購贖回期間，將由現行 5 個營業日縮短為 4 個營業日。

證交所指出，近年 ETF 已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，證交所在兼顧交易秩序、風險控管及法規遵循之前提下，精進 ETF 分割制度，配合政策修訂相關規章，未來分割暫停交易期間僅需 4 個交易日。

另外，考量 ETF 辦理分割或反分割作業停止次級市場買賣期間，若遇天然災害侵襲致證交所集中交易市場休市，當日應屆交割款券順延辦理，對 ETF 受益人名冊產製時程影響程度不一，可能有停止買賣日期及新受益憑證上市買賣日期需順延之情事，證交所增訂投信公司得視情形申請相關時程順延。