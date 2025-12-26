鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-26 16:16

AI 運算推升 Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，更帶動上游材料業者的產值及市值增加，富喬 (1815-TW) 今 (26) 日公布以每股 66 元溢價發行的 6 萬張現增股案完成 39.6 億元繳款，現增股預計 12 月 31 日上櫃交易。

富喬董事長張元賓。(鉅亨網記者張欽發攝)

富喬今天完成的現增案募集 39.6 億元，也是富喬成立以來最大規模的市場籌資案。以富喬股價今天收盤報 92.6 元，與現增股有 40.3% 的價差。

‌



富喬日前公布最新獲利資訊，2025 年 10 月單月營收以 5.65 億元改寫新高，自結 10 月稅後純益 1.22 億元，年增 2.59 倍，每股純益 0.2 元，加計前三季財報後，稅後純益 5.43 億元，每股純益 1.01 元。

玻纖紗及玻纖布一貫廠的富喬，主要生產電子級玻纖布及運用於建築用工業級玻纖紗，為玻纖紗 / 布一貫廠，主要供應給銅箔基板廠商等；目前在台灣雲林有兩座紗廠、一座布廠，在東莞有一座織布廠。

富喬 2025 年 10 月營收以 5.65 億元改寫歷史新高，年增 45.35%；1-10 月營收 49.03 億元，年增 46.41%，自結 10 月稅後純益 1.22 億元，年增 2.59 倍，每股純益 0.2 元，加計前三季財報後，稅後純益 5.43 億元，每股純益 1.01 元。

2025 年富喬年持續擴大資本支出，整體高階 LOW DK 先進製程的產能比重將由目前的 20%，目標在 2025 年第四季提升至 5 成以上。