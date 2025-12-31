search icon



誰是2025 ETF受益人成長王？0052激增8倍奪冠 法人點出三大投資關鍵字

鉅亨網記者陳于晴 台北

根據集保中心最新公布的 ETF 受益人數，12/26 當周 ETF 整體受益人數雖較先前一周減少，但若拉長至今年以來觀察，市場結構性趨勢依舊明確，受益人數成長率超過 100% 的 ETF 多達 10 檔，其中以科技型及日本、歐洲股票 ETF 最受投資人青睞，成為今年資金進駐的主要關鍵字。

cover image of news article
誰是2025 ETF受益人成長王？0052激增8倍奪冠 法人點出三大投資關鍵字。(圖：shutterstock)

進一步觀察，今年以來受益人成長表現最為亮眼的 ETF，首推富邦科技 ETF(0052-TW)，受益人數年增率高達 898.5%，最新受益人數已達 27 萬 991 人，成長幅度明顯領先市場其他熱門 ETF。緊隨其後為中信日本商社 ETF(00955-TW)，受益人數年增 525.2%，第三名則為富邦歐洲 ETF(00709-TW)，年增率達 253.8%。


整體來看，今年受益人數爆量成長的族群，明顯集中於科技與日歐市場，特別是完成 ETF 分割後、具備「甜蜜入手價」優勢的 0052 與 0500，更有效降低投資門檻，吸引大量投資人進場布局。

近期台股走勢與美股四大指數維持高度連動，加權指數持續創高，顯示多頭結構穩健。市場先前對 AI 泡沫化的疑慮，隨著美國科技巨頭財報持續驗證獲利能力，並同步擴大資本支出規模，相關擔憂已明顯降溫。法人普遍認為，AI 已由過去的概念題材，正式邁向落地應用階段，成為支撐台股科技產業長線成長的核心動能。

富邦科技 ETF 經理人洪珮甄指出，近期 AI 產業的投資邏輯已出現結構性轉變。根據摩根大通分析，AI 投資動能已從過去「害怕錯過行情」的 FOMO(Fear of Missing Out)，轉為「害怕被淘汰」的 FOBO(Fear of Becoming Obsolete)。在 FOBO 心理主導下，AI 不再是可有可無的選項，而是攸關企業競爭力與生存權的必要投資，即便面臨景氣循環或資金成本偏高，企業仍將持續加碼在算力、資料中心與 AI 應用的相關布局。

從資金面觀察，洪珮甄進一步指出，加權指數持續站穩月線與季線之上，顯示市場資金並非短線投機，而是中長期資金回流布局。相較部分大型權值股已反映多數利多，中大型科技股在評價與獲利成長性上仍具想像空間，隨著 AI 應用加速落地，2026 年科技產業的成長動能仍值得期待。

在歐洲市場方面，富邦歐洲 ETF 經理人陳婉寧表示，歐洲主要央行貨幣政策已進入尾聲，對 2026 年展望維持中性偏多看法。過往經驗顯示，降息循環啟動後，股市仍有延續上漲的空間，且預估歐洲 GDP 年增率可望從谷底翻揚。此外，歐股整體評價相對其他主要市場仍偏低，搭配德國政府提出「whatever it takes」(不惜一切代價) 的財政刺激政策，市場普遍預期相關效益將於 2026 年逐步發酵，建議投資人可採取「買黑不買紅」策略，分批布局歐股長線機會。

今年以來股票型 ETF 受益人數成長率前十名

代號

名稱

20251226 總受益人數

今年以來成長率 (%)

0052

富邦科技

270,991

898.5%

00955

中信日本商社

30,547

525.2%

00709

富邦歐洲

2,760

253.8%

00910

第一金太空衛星

18,753

177.3%

00961

FT 臺灣永續高息

16,828

175.0%

0050

元大台灣 50

2,035,755

164.3%

00660

元大歐洲 50

1,341

152.5%

00924

復華 S&P500 成長

58,515

134.8%

00858

永豐美國 500 大

19,497

123.0%

00678

群益那斯達克生技

3,167

108.5%

資料來源：CMoney 統計至 2025/12/26；排序不含槓桿型及反向型、原型期貨 ETF

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

 


