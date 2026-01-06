〈焦點股〉外資看好南亞母憑子貴轉買超 力拱股價漲半根停板
鉅亨網記者黃皓宸 台北
塑化股南亞 (1303-TW) 因持股集團 DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 近三成股權，因記憶體大漲缺料，南亞科乘風上揚，近期公布去 (2025) 年 11 月自結，稅後純益達 42.35 億元，月增 107.7%，年增 2097.86%，今 (6) 日激勵南亞開高走高，盤中在大單敲進下，一度漲逾 6.4%，也站上 5、10 日線。
受惠於 DDR4 價格持續飆漲，南亞科 11 月獲利再較 10 月翻倍成長，累計前 11 月獲利已順利轉盈，受惠漲價效益挹注，南亞科今日盤中亮燈飆漲停，大股東南亞也跟進走高，一度漲至 59.4 元，外資在昨 (5) 日也由賣轉買回補 1.64 萬張。
法人表示，南亞科先前財報揭露去年第 3 季底報庫存高達 330 億元，隨著之後 DRAM 價格持續飆漲，不僅庫存利益可期，在三大原廠陸續淡出 DDR4 市場下，南亞科有望成為轉單受惠者，外界也看好將挹注南亞獲利雨露均霑。
南亞受惠於持股南亞科三成股權，加上去年第四季因電子材料行情升溫，適時彌補 EG、丙二酚等化工事業的虧損壓力，加上轉投資台塑化 (6505-TW) 穩健貢獻，據法人推估，南亞在去年第四季單季獲利有望來到 40-50 億元，不僅年增翻倍成長，也成為台塑 (1301-TW) 四寶中，第四季唯一獲利及季、年雙增公司。
