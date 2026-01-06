〈焦點股〉外資看好南亞母憑子貴轉買超 力拱股價漲半根停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-06 13:14

塑化股南亞 (1303-TW) 因持股集團 DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 近三成股權，因記憶體大漲缺料，南亞科乘風上揚，近期公布去 (2025) 年 11 月自結，稅後純益達 42.35 億元，月增 107.7%，年增 2097.86%，今 (6) 日激勵南亞開高走高，盤中在大單敲進下，一度漲逾 6.4%，也站上 5、10 日線。

台塑集團總裁吳嘉昭(鉅亨網資料照)

受惠於 DDR4 價格持續飆漲，南亞科 11 月獲利再較 10 月翻倍成長，累計前 11 月獲利已順利轉盈，受惠漲價效益挹注，南亞科今日盤中亮燈飆漲停，大股東南亞也跟進走高，一度漲至 59.4 元，外資在昨 (5) 日也由賣轉買回補 1.64 萬張。

