鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-30 17:56

宏達電 (2498-TW) 今 (30) 日召開法說會，宏達電投資人關係主管張簡佳怡指出，今年推出的首款 AI 智慧眼鏡「VIVE Eagle」不僅是硬體規格的突破，更是公司轉型元宇宙生態系企業的關鍵拼圖，未來將透過開放式 AI 架構，全力衝刺大眾消費市場。

張簡嘉儀表示，VIVE Eagle 搭載高通 AR1 平台與 1200 萬畫素鏡頭，最大亮點在於採用「開放式 AI 架構」，能串連 Google Gemini 與 OpenAI GPT，透過「Hey VIVE」語音指令即可實現即時翻譯、視覺辨識與資訊查詢，解決了封閉式系統功能受限的痛點。

為加速 AI 眼鏡普及，宏達電積極佈局海內外通路。目前 VIVE Eagle 已在香港正式開賣，作為海外首發市場；國內則結合台灣大哥大等合作夥伴，將體驗據點拓展至全台 300 多家門市。公司預期，透過這種高頻率使用的穿戴裝置，能將元宇宙應用從專業玩家推向一般消費者。