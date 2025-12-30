鉅亨網記者吳承諦 台北
宏達電 (2498-TW) 今 (30) 日召開法說會，宏達電投資人關係主管張簡佳怡指出，今年推出的首款 AI 智慧眼鏡「VIVE Eagle」不僅是硬體規格的突破，更是公司轉型元宇宙生態系企業的關鍵拼圖，未來將透過開放式 AI 架構，全力衝刺大眾消費市場。
張簡嘉儀表示，VIVE Eagle 搭載高通 AR1 平台與 1200 萬畫素鏡頭，最大亮點在於採用「開放式 AI 架構」，能串連 Google Gemini 與 OpenAI GPT，透過「Hey VIVE」語音指令即可實現即時翻譯、視覺辨識與資訊查詢，解決了封閉式系統功能受限的痛點。
為加速 AI 眼鏡普及，宏達電積極佈局海內外通路。目前 VIVE Eagle 已在香港正式開賣，作為海外首發市場；國內則結合台灣大哥大等合作夥伴，將體驗據點拓展至全台 300 多家門市。公司預期，透過這種高頻率使用的穿戴裝置，能將元宇宙應用從專業玩家推向一般消費者。
展望未來，宏達電強調已非單純的硬體製造商。除了 VIVE Eagle 與 VIVE Focus Vision 等硬體產品線外，公司正透過 VIVERSE 平台深耕教育與創作市場，例如導入免程式碼的 VIVERSE Create 工具至校園，並結合 VIVE Arts 與 VIVE Originals 等內容事業，打造「硬體 + 平台 + 內容」的完整生態系，期盼在 AI 浪潮下開創全新的營運成長曲線。
張簡佳怡提到，日前出售桃園不動產給和碩 (4938-TW) 的 43.3 億元業外收益已經入帳，帶動第三季獲利走高，本業方面，第三季營收 7.2 億元，毛利率維持 35.2%。張簡嘉儀強調，公司費用控管得宜，營業費用較去年同期下降 24%，未來在現金充裕的基礎下，將持續投資關鍵技術與人才，並靈活運用手頭現金於穩健的理財標的。
