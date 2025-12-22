宏達電全台VIVE EAGLE體驗據點突破300家 新增展出熱銷灰色款

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-22 18:05

全球虛擬實境平台與生態系統創新設計領導者 HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下簡稱「HTC」）(2498-TW) 今 (22) 日宣布，隨著 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡上市以來體驗需求持續攀升，HTC 再度擴大其全台實體展示與服務網絡。本波升級涵蓋三大重點，包括正式攜手知名眼鏡通路品牌小林眼鏡展開合作、台灣大哥大新增 76 家 myfone 門市加入展示行列，以及同步於前述台灣大哥大門市展示 VIVE Eagle 熱門灰色款，為消費者提供更豐富的試戴與體驗選擇。

宏達電攜手台灣大哥大、小林眼鏡與嘉晏光學 全台VIVE EAGLE體驗據點突破300家。(圖：宏達電提供)

隨著此次拓點完成，全台 VIVE Eagle 體驗據點正式突破 336 家，涵蓋主要都會區、交通樞紐、百貨商圈與地方社區門市，進一步將 AI 智慧眼鏡導入更多日常生活場景。

HTC 表示，隨著愈來愈多使用者在旅遊、通勤、運動、工作與學習等情境中採用 AI 智慧眼鏡，市場對實體試戴與現場功能體驗的需求持續升溫。為提供更完整且便利的體驗流程，HTC 持續攜手電信與眼鏡通路夥伴擴大展示據點。

本次與台灣大哥大擴大新增 76 家 myfone 加盟門市，範圍涵蓋北中南主要商圈與生活圈，讓消費者能更輕鬆就近體驗與選購 VIVE Eagle。

同時，HTC 亦宣布正式攜手知名眼鏡品牌小林眼鏡，延續先前與精品眼鏡通路嘉晏光學 2020EYEhaus 及其多家專業經銷夥伴的合作成果，於小林眼鏡 30 多家門市導入展示試戴服務，並同步提供配鏡諮詢與專業驗光支援。

透過與眼鏡通路的深度整合，HTC 得以進一步優化消費者從試戴、了解視覺需求到最終選購的完整流程，使 AI 智慧眼鏡的選購體驗更貼近一般日常配鏡服務，也更符合不同消費族群的實際視覺需求。

在全台體驗門市中，HTC 與合作夥伴同步打造「AI 體驗角落」，提供智慧翻譯、AI 攝影、語音助理、智慧朗讀與環境辨識等功能的即時操作體驗，讓使用者親自感受 AI 如何自然融入日常生活；只需一句「Hey VIVE」，即可完成翻譯菜單、朗讀資訊、指引方向或拍攝影像，真正實現「解放雙手、專注當下」的智慧生活方式。

VIVE Eagle 支援繁體中文語音操控與專屬 App，並可連結 Google Gemini、OpenAI GPT 等主流 AI 平台，適用於旅行、運動、通勤、課堂記錄等多元場景。其超輕量設計、長時間舒適配戴體驗與風格化外觀，使其自上市以來迅速成為 AI 穿戴市場中的熱門產品。

VIVE Eagle 建議售價為新台幣 15,600 元，共推出紅、咖、灰、黑四款配色，包括太陽眼鏡及抗藍光透明鏡片款式，皆搭載 ZEISS 蔡司鏡片，在穿戴舒適度與光學品質上皆維持一致高標準。

其中，太陽眼鏡款提供頂級 UV 防護，適合戶外與日常配戴；抗藍光透明鏡片款則具備 UV400 防護，並新增抗藍光與抗反光設計，可有效降低螢幕藍光對眼睛造成的刺激與疲勞，同時維持清晰、自然的視覺體驗。