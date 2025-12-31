11月製造業景氣信號值回升至9個月高 亮「繁榮」紅燈業者占比逾2成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-31 10:20

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 11 月整體製造業景氣信號值，較上月增加 1.70 分至 12.32 分，燈號連續亮第三顆黃藍燈，但信號值已回升至 9 個月來高點，且亮代表繁榮的紅燈比重一舉從上月的 0% 增至 22.53%，反映電子零件出口高度熱絡。

11月製造業景氣信號值回升至9個月高。(圖：台經院提供)

台經院說明，全球製造業景氣復甦動能仍顯不足，不過，國內受惠 AI、高效能運算和雲端服務需求持續強勁帶動，出口、外銷訂單和出口物價年增率分別創下 2010 年 6 月、2021 年 5 月和 2022 年 9 月以來新高，並帶動企業資本設備購置需求增加，進口也出現大幅成長，推升原物料投入面、售價面和需求面指標。

就景氣信號各主要組成項目觀察，4 項分數增加、1 項減少，其中，原物料投入面增加 0.92 分最多，售價面、經營環境面和需求面分別增加 0.36 分、0.34 分、0.14 分，而成本面減少 0.06 分。

進一步觀察不同燈號的消長，藍燈比重由 57.20% 減少至 11 月的 48.55%，黃藍燈由 17.57% 減少至 14.18%，綠燈由 16.08% 減少至 12.71%，黃紅燈由 9.16% 減少至 2.03%，紅燈由 0.00% 增加至 22.53%。