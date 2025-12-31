鉅亨網記者王莞甯 台北
今晚迎來 2026 跨年夜，各大熱點湧進跨年人潮可期，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (31) 日指出，因應今年全台有逾 20 大跨年熱點，7-ELEVEN 號召近千家門市、擴增 2-5 倍的人力、設備和商品備貨，同時，也將於元旦起至 1 月 6 日連續 6 天推出新年慶優惠活動，全力搶搭跨年前後龐大的消費商機。
7-ELEVEN 說明，瞄準跨年商機透過「熱點門市備戰」、「行動購物車進駐」、「行動美食販售」等多元做法，滿足全民跨年夜即食即飲、衛生和保暖用品等消費需求。
7-ELEVEN 大數據顯示，跨年夜十大熱銷商品包括 CITY 系列飲品、關東煮、茶葉蛋、熱狗、蒸玉米、包裝零食、瓶裝水、爆米花、酒品和冰塊杯、Mister Donut 甜甜圈；而看準跨年夜方便補給的行動美食需求量大，7-ELEVEN 於限定交轉、幹道型 8 間哈燒專櫃更搶先販售重量級大雞排。
統一超進一步觀察，去年雙北跨年晚會約吸引 350 萬人次參與，因此，今年動員 2 台行動購物車分別進駐台北市信義區 101 旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區，並搶在跨年前夕於八里中山路商圈營運雙北首間 Fresh 店型「Fresh 橋港門市」，提供多元複合服務，包括 IP 專區、!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶 BAR、哈燒專櫃等，還有整合蔬菜水果、冷藏、冷凍等逾百項生鮮類別商品。
