今晚迎來 2026 跨年夜，各大熱點湧進跨年人潮可期，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (31) 日指出，因應今年全台有逾 20 大跨年熱點，7-ELEVEN 號召近千家門市、擴增 2-5 倍的人力、設備和商品備貨，同時，也將於元旦起至 1 月 6 日連續 6 天推出新年慶優惠活動，全力搶搭跨年前後龐大的消費商機。