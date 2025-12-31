鉅亨網編譯許家華 2025-12-31 06:31

在歐盟調整汽車政策、供應吃緊及投資需求升溫的推動下，白金價格 12 月可望創下近 39 年來最強單月漲幅。市場指出，歐盟對 2035 年禁售燃油車政策的態度轉向，為白金族金屬（PGMs）需求前景注入強心針，成為此波行情的關鍵催化劑。

白金與鈀金廣泛應用於汽車觸媒轉換器，用以降低車輛廢氣排放。今年以來，兩者價格顯著上揚，美國關稅政策不確定性，以及金、銀價格走高，部分抵銷了電動車快速普及對長期需求帶來的壓力。

歐盟於 12 月公布的新方案，被三菱分析師形容為「為白金族金屬注射類固醇」，不僅延長其在觸媒轉換器中的使用年限，且未設定明確終止時間。同時，歐盟將要求持續收緊排放標準，意味著每輛車所需的白金族金屬用量將進一步提高。

根據 LSEG 數據，白金價格 12 月至今已上漲 33%，創下自 1986 年以來最大的單月漲幅。白金週一一度觸及每盎司 2,478.50 美元的歷史新高，今年以來累計漲幅達 146%，可望創下歷來最強年度表現。其他白金族金屬同樣大幅走高，2025 年至今，鈀金上漲 80%，銠金則勁揚 95%。

除政策利多外，實體市場供應趨緊亦支撐價格走勢。由於華府將白金與鈀金納入美國關鍵礦物清單，部分金屬流向美國，導致區域現貨市場供應收縮，促使業者進行防禦性備庫。