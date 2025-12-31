鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-31 11:40

中國發改委、財政部周二 (30 日) 晚間聯合印發《關於 2026 年實施大規模設備更新及消費品以舊換新政策的通知》(下稱《通知》)，明確新一年「兩新」政策細則，且首批 625 億元 (人民幣，下同) 超長期特別國債資金已提前下達地方，旨在透過精準補貼激發設備投資與消費升級雙軌動能。

陸2026「國補」政策來了！逾600億人民幣啟動內需市場 力拚激發設備投資與消費升級（圖：Shutterstock）

此次政策在支援範圍、補貼標準與實施機制上全面升級。支援範圍首次納入民生與安全領域增加需求，老舊社區加裝電梯、養老機構設備更新、消防救援設施等納入補助範疇。

‌



消費面則強化重點品類覆蓋，汽車報廢更新與置換補助延續，家電以舊換新聚焦冰箱、洗衣機等 6 類產品，並將數位產品補貼拓展至智慧手錶、智慧眼鏡、適老化智慧家居等新領域。

補貼標準更注重精準性與綠色導向。汽車補貼由定額調整為以車價比例補貼，新能源汽車最高可獲 12% 補貼 (上限 2 萬元)，燃油車為 10%(上限 1.5 萬元)。家電補貼門檻提升，僅限 1 級能源效率或水效產品，以售價 15% 補貼，單件上限 1500 元，住宅電梯更新亦改為以層數分檔補貼，凸顯差異化設計。

此外，政策首次將智慧穿戴裝置與適老化家居納入補貼體系。個人購買手機、平板、智慧手表等 4 類產品可享 15% 補貼 (單件最高 500 元)，智慧家居產品由地方制定細化標準。

對此中國國家資訊中心鄒蘊涵表示，此舉推動 AI 產品加速普及， 「讓高品質智慧化產品更好融入日常生活」。

中小企業則成為中國設備更新政策傾斜物件，《通知》明確降低申報投資額門檻，優化審核流程，以擴大惠及面。同時，中國全國統一補貼標準與嚴打「先漲後補」等違規行為，旨在消除市場割裂，提升政策執行透明度。

625 億元首批資金下達，為政策落地提供流動性支撐。業內人士分析，汽車、家電族群可望直接受益，而智慧產品補貼擴容或催生新消費成長點。鄒蘊涵強調，政策優化緊密結合市場需求， 「為剛需解渴，為明年消費平穩向好注入動力」。