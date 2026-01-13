鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-13 17:00

中國財政部與稅務總局近日發布的出口退稅政策調整引發廣泛關注。自今年 4 月起，光電等產品增值稅出口退稅將取消，電池產品出口退稅率則從 9% 分階段下調至零。這份涵蓋 271 項商品的清單，標誌著中國財政政策正經歷深刻轉向，從過去的「補貼生產」轉向「賦能居民」，經濟成長的動力來源正在重構。

這項調整絕非個案。就在政策發布前幾天，中國國務院常務會議剛部署了一攬子促進內需的措施。兩項動作的緊密銜接，清晰傳遞出「十五五」開局之年中國經濟發展的新思路：系統性地將成長引擎從外需轉向內需。

數據顯示，2025 年前 11 個月中國貿易順差已達 1.07 兆美元，同期出口退稅支出高達 1.9 兆元。這種過度依賴外部市場的模式，顯然難以持續。

光電產業的困境最具代表性。這個佔據全球絕對主導地位的行業，近年來陷入了慘烈的價格戰。 「量增價減」成為常態，部分企業甚至將出口退稅額直接折算為降價空間，相當於用財政資金補貼海外買家。這種做法不僅侵蝕了企業利潤，也使中國頻頻遭遇反傾銷調查。

中國光電產業協會坦言，出口退稅實質上變成了「海外補貼」，損害了產業整體利益和國際形象。

更深層的考量在於資源配置效率。經濟學家普遍認為，將巨額財政資金用於海外消費者，不如轉而投入民生領域。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強指出，「十五五」期間需要在科技自強與民生改善間取得平衡，透過完善社會保障打破低物價循環。平安證券的報告也強調，提升消費率必須以所得分配改革為核心。

政策調整的深層邏輯體現為「節流」與「開源」的協同推進；前者旨在倒逼產業升級，當價格補貼消失後，光電、鋰電等產業必須依靠技術創新和品牌建立來維持競爭力。落後產能將加速出清，龍頭企業可望透過技術溢價擴大市場份額。

「開源」則是將節省的財政資金投向民生領域，特別是提高農村居民退休金等社會保障支出，直接增強底層消費能力。

近期密集出台的政策已形成組合拳效應。中國全國人社工作會議強調「投資於人」，部署穩崗擴容提質行動以提升勞動報酬佔比；六部門聯合印發的促消費方案瞄準 3 個兆元人民幣級的消費領域；國金證券研報則看好「AI + 消費」和「IP 悅己」等新興賽道。這些措施共同指向同一個目標：建立以內需為主導的經濟成長新模式。

資本市場已敏銳捕捉到這種變化。政策發布後，晶科能源、隆基綠能等光電龍頭股價應聲上漲，反映出投資人對該產業出清、龍頭崛起的預期。

當光電板不再依賴財政補貼維持低價，全球綠色能源的裝機成本曲線將會被重塑，一個更具韌性的產業生態正在形成。

這場靜悄悄的財政革命，實質上是一次成長範式的根本轉換。將破兆順差的紅利從海外採購方轉向國內消費者，將出口退稅的實惠從企業轉向民生，中國經濟正在建立更平衡、更永續的內生成長循環。