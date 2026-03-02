鉅亨網新聞中心
中國國家統計局於週六（28 日）發布《中華人民共和國 2025 年國民經濟和社會發展統計公報》，公布 2025 年全年經濟運行情況。
初步核算顯示，2025 年中國國內生產毛額（GDP）達 140 兆 1879 億人民幣，較上年成長 5.0%。
從產業結構來看，第一產業增加值為 9 兆 3347 億元，年增 3.9%；第二產業增加值為 49 兆 9653 億元，成長 4.5%；第三產業增加值達 80 兆 8879 億元，年增 5.4%。
占比方面，第一產業增加值占 GDP 比重為 6.7%，第二產業為 35.6%，第三產業則達 57.7%。
從需求結構分析，最終消費支出拉動 GDP 成長 2.6 個百分點，為經濟成長的最大動力來源；資本形成總額拉動 0.8 個百分點；貨物與服務淨出口則貢獻 1.6 個百分點。
分季度觀察，第一季 GDP 年增 5.4%，第二季成長 5.2%，第三季為 4.8%，第四季則放緩至 4.5%。整體呈現逐季回落趨勢，但全年仍維持在 5% 左右的增速區間。
全年人均 GDP 達 9 萬 9665 人民幣，較上年成長 5.1%；國民總收入為 139 兆 3700 億人民幣，年增 5.1%。此外，全員勞動生產率達 18 萬 4413 人民幣／人，較上年提升 6.1%。
