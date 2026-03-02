‌



從需求結構分析，最終消費支出拉動 GDP 成長 2.6 個百分點，為經濟成長的最大動力來源；資本形成總額拉動 0.8 個百分點；貨物與服務淨出口則貢獻 1.6 個百分點。

分季度觀察，第一季 GDP 年增 5.4%，第二季成長 5.2%，第三季為 4.8%，第四季則放緩至 4.5%。整體呈現逐季回落趨勢，但全年仍維持在 5% 左右的增速區間。