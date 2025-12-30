鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-30 21:16

金管會今 (30) 日公布保險業損益統計，受新台幣匯率今年強升影響，2025 年前 11 月保險業稅前損益為 2138 億元，較去年同期減少 39.1%，其中壽險業受匯兌衝擊及財務投資利益縮水影響，稅前盈餘年減 44.8%。不過，近月新台幣匯率轉貶，外匯價格變動準備金已累積至 5138 億元，續創史上新高，值得注意的是，12 家申請外價金新制的壽險業者，12 月底關帳後，稅前損益將強制提存 30% 進外價金。

壽險業前11月稅前盈餘年減45% 外匯準備金5138億元續創史上新高。(鉅亨網資料照)

根據保險局統計，壽險業今年前 11 月稅前損益為 1801 億元，較去年同期減少 1462 億元 。保險局副局長蔡火炎解釋，獲利下滑主因是財務投資利益減少了 4344 億元，加上營業費用增加 74 億元；即便業務承保利益增加了 2970 億元，仍難以抵銷投資收益的缺口。

在業主權益 (淨值) 方面，截至 11 月底，壽險業淨值為 2 兆 8099 億元，創下歷史新高，年增 6.8%。增加主因是保留盈餘增加 1997 億元，但部分被金融資產評價損益減少的 414 億元所抵銷。

今年以來新台幣兌美元匯率相對於 113 年底升值達 4.37%。在匯率大幅波動下，壽險業前 11 月匯兌淨影響數 (包含兌換損益、避險損益及外匯準備金變動) 合計為 -7048 億元。

截至 11 月底，避險工具雖產生損益 3737 億元，但換匯成本高達 2736 億元。壽險業整體避險比率略升至 59.03%，累積外匯準備金餘額為 5138 億元，較去年底增加 2942 億元 。

蔡火炎補充，若看壽險業整體的財務投資損益，截至 11 月國外投資利益為 4354 億元，國內投資為 5,771 億元，扣除外匯價格準備金淨提存 2301 億元後，合計損益為 7824 億元。