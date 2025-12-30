鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-30 18:00

上海商銀 (5876-TW) 陸續發生 4 名行員挪用客戶款項或公款等違規行為，金額高達 2560 萬元，原因皆為私人投資虧損、高利貸壓力或週轉困難等，受害客戶為 8 人。金管會認定該行未完善建立並執行內部控制制度，今 (30) 日依《銀行法》重罰 1200 萬元罰鍰，並要求該行增加約 11.77 億元的作業風險資本計提，並直言該行「螺絲鬆了」。

上海商銀揪4內鬼A錢！金管會重罰1200萬元 須增提近12億元資本。(鉅亨網資料照)

銀行局副局長王允中說明，上海商銀陸續爆發 4 起行員違規案，皆為獨立作案。其中，數位金融事業部前維運管理主管陳員犯案時間長達 8 年 (104 年至 112 年)，金額高達 2300 多萬元。陳員利用權限冒用親人名義開設數位帳戶並增貸，直到 113 年客戶反映帳戶異常，銀行才於 3 月通報重大偶發事件。

‌



另一名儲蓄部林姓行員於 113 年 9 月趁結帳覆點完成後，自「小銀箱」竊取現金，挪用金額達 200 多萬元，共有 7 名客戶受害，主因為投資虛擬貨幣虧損及民間借貸壓力，該行員進行短短半年即犯案，令人詫異。

敦北分行郝姓行員同樣於 113 年 9 月犯案，涉及金額 8.5 萬元，其利用同事未依規覆點的漏洞，甚至盜用同事印章，將公款私借他人賺取利息。三民分行廖姓行員則於 114 年 5 月利用外幣兌換作業漏洞，多領取客戶 3 萬元現金供個人周轉。

王允中指出，上海商銀在多個面向存在嚴重缺失，首先是「異常偵測機制失靈」，部分行員帳戶有頻繁金流與洗錢表徵，總行卻僅採信行員「資金調度」的說法。其次是「權限管控鬆散」，發生多起行員利用他人未登出系統變更客戶資料、甚至盜用主管職章的情事。

主管機關也罕見說出重話，多起案件皆因行員個人投資失利、高利貸壓力等而鋌而走險，顯見上海商銀董事會與管理階層對於「員工誠信文化」的推動流於形式，未能及時偵測員工異常生活考核，對分行管理的深度與廣度明顯不足。

除了 1200 萬元的罰鍰，金管會祭出強硬監理手段，要求上海商銀依「第二支柱」監理審查增加作業風險資本計提，估約需增提 11.77 億元，此舉將直接衝擊該銀行的資本適足率 (BIS)。這也是繼 2024 年國泰世華銀之後，再度有銀行因內控缺失被要求增加資本計提。