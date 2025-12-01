鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-22 04:30

小米 (01810-HK) 最近給全中國經銷商發放資金補助，主要針對車融合店，發放條件為 2024 年建立的門市，按每家店補貼人民幣（下同）10 萬元發放，2025 年 12 月 15 日之前的新設立門市，按每家店 50 萬元發放，無任何捆綁條件。

據《界面新聞》周六（20 日）報導，此次全中國門市發放金額累計超過 1 億元，且小米稱消息屬實。

截至 2025 年 11 月 30 日，小米汽車全中國已有 249 家服務網點，覆蓋全國 144 城，小米汽車計劃新增 36 家門市，預計覆蓋衡陽、綿陽等 7 座城市。

知情人士透露，此次補貼是以紅包形式發放，意在 12 月 31 日新年來臨之際感謝全中國經銷商，部分經銷商拿到了超過 400 萬元的「紅包」補助。

上述人士表示，小米內部正在準備新一輪政策調整計畫，會進一步增加小米汽車的獎勵和解綁一線的考核管理規則。該政策很可能會在新年後推出，將有效緩解當前線下面臨的短期壓力。

某小米經銷商說：「小米這次做確實很體面，50 萬現金基本能支撐線下兩個多月的營運，有些友商都被小米的這個操作整懵了」。