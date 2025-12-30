search icon



〈焦點股〉光聖、華星光聯袂發光 AI傳輸升級領矽光子族群上揚

鉅亨網記者黃皓宸 台北

隨 AI 算力漸增、全球 CSP(雲端服務大廠) 大廠持續增加資本支出，生成式 AI 持續推升伺服器需求提升，加上在輝達 (NVDA-US) 主導下，矽光子 (CPO) 需求大增，預期明 (2026) 年起放量出貨，有望挹注業績增長，今 (30) 日由光通訊龍頭股光聖 (6442-TW) 領頭開高走高，一度漲逾 8% 以上，華星光 (4979-TW) 開低走漲半根停板，聯袂領矽光子族群上揚。

cover image of news article
光聖、華星光聯袂發光，AI傳輸升級領矽光子族群上揚。(圖：shutterstock)

過去矽光子技術仍在醞釀布局階段，隨著 AI 技術持續增長，各家光通訊業者與相關供應鏈相繼切入，2026 年起可望成為光通訊產業跨入矽光子商轉關鍵轉折，進入「光進銅退」的傳輸新世代，有望迎接一波業績成長期。


觀察今日盤面上矽光子類股，除了光聖、華星光，包括眾達 - KY(4977-TW)、波若威 (3163-TW)、聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW)、上詮 (3363-TW) 盤中漲幅逾 2% 以上優於大盤表現。

光聖總經理張英華在上周末員工家庭日時表示，未來公司將加速產品、技術、人力、節能減碳及 AI 化轉型，持續深化產業布局，透過企業整併或策略合作，迎接更高的挑戰。法人指出，光聖受惠 CSP 大廠標案訂單能見度高，看好第 4 季整體獲利將挑戰單季新高。

華星光則受惠輝達技術持續擴大下，主要出貨的產品 CW Laser 出貨量有望持續增加，預期明年產能將呈現倍數成長。

分析師表示，矽光子相關概念股，預計明年業績可望進入爆發期，目前低基期的族群仍未反應完畢，隨著華星光、波若威、光聖業績持續開出亮眼表現，明年有望迎接營收增長，驅動股價持續上揚。


矽光子光聖華星光

相關行情

台股首頁我要存股
光聖1375+7.42%
華星光313.5+5.91%
眾達-KY143+3.25%
波若威394+3.41%
聯亞605+0.83%
聯鈞269+2.48%
上詮416+1.96%
輝達188.22-1.21%

