〈焦點股〉光聖、華星光聯袂發光 AI傳輸升級領矽光子族群上揚

2025-12-30

隨 AI 算力漸增、全球 CSP(雲端服務大廠) 大廠持續增加資本支出，生成式 AI 持續推升伺服器需求提升，加上在輝達 (NVDA-US) 主導下，矽光子 (CPO) 需求大增，預期明 (2026) 年起放量出貨，有望挹注業績增長，今 (30) 日由光通訊龍頭股光聖 (6442-TW) 領頭開高走高，一度漲逾 8% 以上，華星光 (4979-TW) 開低走漲半根停板，聯袂領矽光子族群上揚。

光聖、華星光聯袂發光，AI傳輸升級領矽光子族群上揚。(圖：shutterstock)

過去矽光子技術仍在醞釀布局階段，隨著 AI 技術持續增長，各家光通訊業者與相關供應鏈相繼切入，2026 年起可望成為光通訊產業跨入矽光子商轉關鍵轉折，進入「光進銅退」的傳輸新世代，有望迎接一波業績成長期。

光聖總經理張英華在上周末員工家庭日時表示，未來公司將加速產品、技術、人力、節能減碳及 AI 化轉型，持續深化產業布局，透過企業整併或策略合作，迎接更高的挑戰。法人指出，光聖受惠 CSP 大廠標案訂單能見度高，看好第 4 季整體獲利將挑戰單季新高。

華星光則受惠輝達技術持續擴大下，主要出貨的產品 CW Laser 出貨量有望持續增加，預期明年產能將呈現倍數成長。