網家比比昂引進日本大咖投資 有望拓至其他海外版圖
鉅亨網記者王莞甯 台北
網家 (8044-TW) 宣布旗下專營日本跨境電商的子公司「比比昂 Bibian」獲日本伊藤忠商事策略投資，雙方後續合作也不局限於台灣市場，將持續審慎評估尾成熟的跨境電商和代理購買服務模式，逐步推展至其他海外版圖。
網家說明，伊藤忠商事於日本和全球市場擁有深厚的供應鏈與品牌資源，雙方在台首波合作將聚焦於動漫與角色 IP 商品領域，為台灣市場打造更即時、透明且穩定的日貨購物體驗。
比比昂目前已建構涵蓋約 1 億件規模的日本商品數量，並透過自營的跨境物流體系，提供具成本競爭力且高度穩定的配送服務，而伊藤忠商事看好台灣跨境電商市場的長期成長潛力，也高度肯定比比昂在台日跨境商品流通上的累積成果。
網家樂觀看待，透過與伊藤忠商事的深度合作，比比昂將能更有效對接日本供應端與 IP 產業體系，並在競爭激烈的國際市場中，將在台驗證成功的一站式跨境購物模式複製，加速推動比比昂邁向國際化發展的新里程。
伊藤忠商事則提到，透過本次策略合作，雙方將展開更深層的業務協作，未來雙方合作視野不僅限於單一市場，未來將審慎評估以成熟的跨境電商與代理購買服務模式，逐步推展至其他海外市場，協助優質 IP 與品牌在風險可控的前提下進軍國際。
