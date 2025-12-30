鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-30 13:12

遭疑用中國組件 研勤5點聲明駁斥。(鉅亨網資料照)

圖表：研勤提供。

‌



研勤表示，第一，生產的臉部辨識解決方案均自行開發，並自行進行測試完成，再出貨安裝於客戶，完全符合台灣製造的規範，也完全符合政府採購法規定和程序。

第二，研勤生產的正式產品，關鍵零組件皆採用台灣廠商成熟且可信賴的解決方案，其中，主晶片採用台灣聯發科技 (MediaTek) 開發的 MT8788 解決方案，通訊晶片採用台灣瑞昱半導體 (Realtek) 的 RTL8152B 晶片，且相關關鍵零組件資訊，均可供客戶及主管機關查驗，以確保產品品質與資訊安全。

研勤強調，外界指稱的相關設備，是由采森國際以系統整合名義，向研勤借測的工程測試機，非量產非正式版本的測試設備，也非公司對外銷售或正式交付產品。

研勤進一步提到，采森國際是代理韓國品牌人臉辨識設備的廠商，因商業競爭，在未經研勤授權情況下，擅自拆解公司非正式測試設備，並煽動媒體發表與事實不符內容，意圖對社會大眾造成誤導，對研勤商譽和市場信任造成不良影響。

第四， S16116G 晶片是聯發科技解決方案中的附屬被動元件 (類似電阻電容)，其功能性質為變壓器，內部僅包含銅線線圈與磁性核心，不具備 CPU、無記憶體、無韌體 (Firmware)，也不執行任何程式碼，並不存在任何資訊安全或資料傳輸風險。