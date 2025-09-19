搭AI生成商機 研勤子公司新品牌「台灣視霸FarBarAI」首亮相

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-19 18:30

‌



研勤科技 (3632-TW)(PAPAGO!) 旗下深耕互動式廣告機的發霸科技發表全新品牌「台灣視霸 FarBarAI」，透過尖端 AI 生成技術，引領電子播放設備進入全新智慧時代，並於今 (19) 日登場的國際連鎖加盟大展首度亮相，展示革命性的動態內容生成能力，預計第四季針對長期合作客戶進行小批量更新。

研勤子公司新品牌「台灣視霸FarBarAI」首亮相。(圖：研勤提供)

研勤說明，台灣視霸鎖定 AI 人工智慧趨勢，推出整合 AI 圖像、影音與頻道生成技術的雲端後台軟體，徹底改變電子看板的內容製作模式。

‌



研勤強調，這套系統大幅降低素材製作的門檻與時間成本，使沒有設計背景的商家與使用者，也能在短時間內產出精緻、專業的宣傳素材，大幅提升廣告吸睛度，無論是餐飲業快速更新菜單，或公家機關建立動態資訊佈告欄，FarBarAI 都能提供強大的支援。

發霸進一步指出，目前初版開發已進入測試階段，預計第四季針對長期合作客戶進行小批量更新，未來也將圍繞 AI 技術持續研發新功能，讓所有頻道內容變得活靈活現，全面強化視覺吸引力。

另一方面，發霸展示今年已成功應用於知名影城的「同步播放」技術，有別於過去施工與設定繁雜的傳統矩陣器方案，發霸透過純軟體設定即可實現多螢幕播放全屏影片，所有設定皆透過雲端後台遠端處理，從根本上解決了傳統設備的痛點，為客戶帶來更便捷、高效的體驗。

發霸總經理曾敬任說，所有軟體皆為自主研發，並累積多年專案經驗，期望能針對客戶在使用電子看板過程中的痛點，提供最合適的軟體功能與服務，而新品牌「台灣視霸」導入 AI 技術後，對於無經驗或有專業行銷團隊的客戶，都能帶來極大助益。