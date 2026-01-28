鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-28 10:36

國內人臉辨識大廠研勤 (3632-TW) 今 (28) 日宣布，旗下 Face8 台灣臉霸團隊看準大眾在人際社交情境的實際需求，即日起推出 Face8Card APP 服務，為國內首見藉由人臉辨識技術發展出的社交小秘書。

研勤強打人臉辨識的社交小秘書APP。(圖：研勤提供)

研勤指出，觀察到許多人都曾發生在社交場合遇到熟面孔，卻無法即刻確認對方身分和姓名的窘境，因此， Face8 台灣臉霸團隊藉由精湛的軟體開發實力，首次將人臉辨識技術導入大眾日常生活情境中，透過 Face8CardAPP 可即時確認社交場合上的熟面孔，有助提升個人的社交能力。

‌



研勤行銷長施心曼表示，Face8Card 以極高 CP 值的模式，讓大眾無須負擔高額成本即可享受頂尖 AI 人臉辨識服務。

FACE8 台灣臉霸人臉辨識技術由台灣 100% 本土研發，為金融業加密驗證等級的人臉辨識引擎，並已切入健身產業、營造業、政府機構人臉辨識人證核對系統、智慧化監獄人臉辨識管理系統等服務領域。

不僅如此，在 Faec8 台灣臉霸官網上所提供人臉辨識名人堂，更是日常網友確認名人身分的首選工具。